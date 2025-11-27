به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حادثه آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی در شهر هنگ‌کنگ چین که منجر به جان‌باختن ده‌ها نفر و آسیب‌دیدن تعدادی دیگر شد، مراتب تسلیت و همدردی مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را با خانواده‌های جان‌باختگان و دولت منطقه ویژه اجرایی هنگ‌کنگ ابراز و برای مجروحان سلامتی و بهبودی آرزو کرد.