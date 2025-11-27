ابراز همدردی ایران با خانواده جانباختگان حادثه آتشسوزی در هنگکنگ
سخنگوی وزارت خارجه ایران با خانواده جانباختگان حادثه آتشسوزی در هنگکنگ چین ابراز همدردی کرد.
به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حادثه آتشسوزی در یک مجتمع مسکونی در شهر هنگکنگ چین که منجر به جانباختن دهها نفر و آسیبدیدن تعدادی دیگر شد، مراتب تسلیت و همدردی مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را با خانوادههای جانباختگان و دولت منطقه ویژه اجرایی هنگکنگ ابراز و برای مجروحان سلامتی و بهبودی آرزو کرد.