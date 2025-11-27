دیدار رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با کنسول جدید ترکیه در ارومیه

به گزارش ایلنا، مسلم آی گون کنسول جدید ترکیه در آذربایجان غربی با حضور در دفتر کار رئیس کل دادگستری استان با او دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی در این دیدار گفت:کشور ترکیه بعنوان کشور دوست و برادر از جهات مختلف فرهنگی ودینی و تاریخی و ادبی اشتراکات زیادی با کشور ما دارد.

عتباتی افزود: لازم است در امور مختلف قضایی و حقوقی همکاری‌های موثر و نزدیک بین دو کشور تقویت شود خصوصاً در بحث مبارزه با مواد مخدر وقاچاق انسان-تحرک گروه‌های تروریستی و نیز تبادل محکومان بین دو کشور لازم است همکاری‌ها تقویت شود.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه این دیدار با هماهنگی ریاست معظم قوه قضاییه و معاون امور بین الملل و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه انجام شده است گفت: مسئولین عالی قوه قضائیه هم بر ارتقای همکاری‌های قضایی و حقوقی با تفویض اختیارات لازم به استان تاکید نموده‌اند.

عتباتی افزود: وجود مرز‌های مشترک زیاد استان آذربایجان غربی با کشور ترکیه ایجاب میکند مراقبت‌های مرزی و مبارزه با جرایم خاص مرزی با قوت و قدرت توسط هر دو کشور ادامه پیدا کند.

مقام ارشد قضایی استان ادامه داد: لازم است در خصوص اتباع ایرانی که در زندان‌های ترکیه هستند همکاری شود تا بتوانند با خانواده خود ملاقات کنند و نیز کسانی که شرایط لازم را دارند به داخل کشور منتقل شوند.

عتباتی به فعال شدن اتاق داوری مشترک هم تاکید و آن را موجب تقویت مبادلات تجاری و نیز حل و رفع اختلافات تجار بدون نیاز به مراجعه به دستگاه قضایی دانست.

مسلم آی گون کنسول جدید ترکیه در استان آذربایجان غربی هم در این دیدار با ابراز خرسندی از این دیدار گفت: دیدار‌های دو جانبه کمک میکند مشکلات و چالش‌های موجود حل و فصل شوند.

کنسول ترکیه در ادامه به برخی مصادیق موضوعات حقوقی و قضایی مانند صدور گواهی فوت اتباع ترکیه، استفاده از مترجم در دادگاه‌های ایران، ارائه مشخصات کامل با جزئیات محکومان تبعه ترکیه در ایران، نحوه ملاقات زندانیان با خانواده شان و تبادل محکومان بین دو کشور اشاره و تعامل در این موارد را خواستار شد.

