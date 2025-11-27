تبریک امیر سرتیپ صباحی فرد به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) کشوربا صدورپیامی، فرارسیدن هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش را به امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده این نیرو تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

همرزم ارجمند امیر دریادار شهرام ایرانی

فرمانده محترم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

در هفتم آذر ماه، دلاورانی با عشق و ایمان به آرمان‌ های انقلاب اسلامی، در برابر هجوم دشمن متجاوز ایستادگی کردند و چونان سدی پولادین، از کیان میهن اسلامی دفاع کردند.

غیورمردان نیروی دریایی ارتش با گوش به فرمان ولی فقیه و در راستای تحقق اهداف عالیه انقلاب، نشان دادند که چگونه می‌توان با اتحاد، همدلی و روحیه جهادی در برابر تمامی چالش‌ها و تهدیدات ایستاد.

دریا دلان نیروی دریایی ارتش، با فداکاری‌ های خود، نه تنها امنیت و آرامش را برای ملت به ارمغان آوردند، بلکه الگوی شایسته‌ ای از عشق به وطن و تعهد به ارزش‌ های اسلامی را به نمایش گذاشتند.

هفتم آذر یادآور آن است که در سخت‌ ترین شرایط، با ایمان به خدا و اعتماد به نفس، می‌توان بر مشکلات فائق آمد و پیروزی را در آغوش گرفت.

امید است که با تکیه بر این روحیه جهادی و فداکاری، همیشه در مسیر تحقق آرمان‌ های انقلاب اسلامی گام برداریم و یاد و خاطره شهدای گرانقدر این عرصه را زنده نگه داریم.

اینجانب فرا رسیدن هفتم آذر ماه، روز نیروی دریایی را به فرماندهان و تمامی دریادلان بیدار و رزم آشنای نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی تبریک و تهنیت عرض می نمایم و از خداوند متعال توفیقات روز افزون شما عزیزان را تحت زعامت حضرت ولیعصر (عج) و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) خواستارم.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) کشور

سرتیپ ستاد علیرضا صباحی فرد

انتهای پیام/