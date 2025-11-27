به گزارش ایلنا، دریابان علی شمخانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

هفتم آذر یادآور ظرفیتی عظیم و پنهان در ژرفای اقتدار دریایی است؛ ‎قدرتی راهبردی که تا وارد صحنه نشود، کسی معنای بازنویسی معادله را نمی‌فهمد.

به همرزمانم در ‎ارتش و ‎سپاه که این قدرت را زنده و پویا نگه داشته‌اند تبریک می‌گویم. دریا، اگر روزی ضرورت حکم کند، میدانِ ‎تصمیم است.»

هفتم آذرماه ۱۳۵۹ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جریان عملیات مروارید، آسیب قابل‌توجهی به نیروی دریایی عراق وارد کرد که موجب شد این نیرو تا پایان جنگ هشت‌ساله قادر به ایفای نقش مؤثر نباشد.

این روز به یادبود آن عملیات «روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران» نام گرفته‌ است.

