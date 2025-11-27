خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شمخانی:

تا زمانی که نیروی دریایی وارد صحنه نشود، کسی معنای بازنویسی معادله را نمی‌فهمد

تا زمانی که نیروی دریایی وارد صحنه نشود، کسی معنای بازنویسی معادله را نمی‌فهمد
کد خبر : 1719758
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع گفت: نیروی دریایی قدرتی راهبردی است که تا وارد صحنه نشود، کسی معنای بازنویسی معادله را نمی‌فهمد.

به گزارش ایلنا، دریابان علی شمخانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

هفتم آذر یادآور ظرفیتی عظیم و پنهان در ژرفای اقتدار دریایی است؛ ‎قدرتی راهبردی که تا وارد صحنه نشود، کسی معنای بازنویسی معادله را نمی‌فهمد. 

به همرزمانم در ‎ارتش و ‎سپاه که این قدرت را زنده و پویا نگه داشته‌اند تبریک می‌گویم. دریا، اگر روزی ضرورت حکم کند، میدانِ ‎تصمیم است.»

هفتم آذرماه ۱۳۵۹ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جریان عملیات مروارید، آسیب قابل‌توجهی به نیروی دریایی عراق وارد کرد که موجب شد این نیرو تا پایان جنگ هشت‌ساله قادر به ایفای نقش مؤثر نباشد. 

این روز به یادبود آن عملیات «روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران» نام گرفته‌ است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات