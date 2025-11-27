کشف کارگاه غیرمجاز تولید زغال در شهرستان گتوند

به گزارش ایلنا، کامران رومیانی گفت: یک کارگاه غیرمجاز تولید زغال در پی دریافت گزارش‌های مردمی، پس از صدور دستور قضایی و با ورود عوامل انتظامی شناسایی مورد بازرسی قرار گرفت که در جریان آن مقدار قابل توجهی اقلام مرتبط با تولید غیرمجاز کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب گتوند افزود: محل بازدیدشده یک کارگاه مجهز، فعال و سازمان‌یافته جهت ساخت و تولید غیرمجاز بوده و از آن برای تولید در مقیاس انبوه استفاده می‌شده است.

دادستان عمومی و انقلاب گتوند با بیان اینکه با تخریب‌کنندگان منابع ملی و زیست محیطی بدون اغماض برخورد خواهد شد، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در راستای حفظ حقوق عمومی مردم به هرگونه فعالیت بدون مجوز قانونی و موضوعی که با سلامت مردم در ارتباط باشد، ورود کرده و برخورد قانونی خواهد کرد.

