خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امروز صورت گرفت؛

پیام رئیس جمهور به اولین همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل

پیام رئیس جمهور به اولین همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل
کد خبر : 1719740
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور گفت: مزیت ژئوپلیتیک استان اردبیل آن را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های بالقوه برای سرمایه‌گذاری بین‌المللی تبدیل کرده است.

به گزارش ایلنا، در متن پیام رئیس جمهور به همایش بین المللی سرمایه گذاری استان اردبیل آمده است:

برگزاری همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اردبیل و نخستین نمایشگاه بین‌المللی اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ را اقدامی مهم و آینده‌ساز می‌دانم.

استان اردبیل، سرزمینی با پیشینه تاریخی درخشان و فرهنگی غنی، همواره منطقه‌ای اثرگذار در مسیر تحولات ملی بوده است. از دل این سرزمین بود که نخستین دولت متحد ایرانی پس از قرن‌ها پراکندگی، بر پایه ایمان، عقلانیت سیاسی و سازمان‌دهی اجتماعی شکل گرفت و انسجام ملی ایران را بازسازی و بر محور هویت مشترک استوار ساخت. امروز نیز اردبیل، همان‌گونه که در گذشته آغازگر تحولات تاریخی بود، می‌تواند در عرصه اقتصاد ملی و منطقه‌ای نقشی محوری ایفا کند.

این سرزمین با موقعیت استراتژیک در شمال‌غرب ایران و دروازه‌ای طبیعی به قفقاز، نقش پل حیاتی در ارتباط میان ایران و کشور‌های همسایه دارد. مزیت ژئوپلیتیک استان اردبیل آن را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های بالقوه برای سرمایه‌گذاری بین‌المللی تبدیل کرده و فرصت‌های گسترده‌ای برای توسعه اقتصادی، گردشگری و کشاورزی فراهم می‌آورد.

گفت‌و‌گو درباره آینده اقتصادی کشور و نقش استان‌های مرزی، یکی از اولویت‌های دولت در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و رسیدن به رشد اقتصادی پایدار است؛ بدون تردید این امر مهم بدون اعتماد و مشارکت بخش خصوصی، توسعه صادرات، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی قابل تحقق نخواهد بود.

دولت وفاق ملی، با تاکید بر شفافیت، عدالت اقتصادی، ثبات مقررات و رقابت سالم، آماده همکاری با سرمایه‌گذارانی قانونمند، آینده‌نگر و متعهد است تا سهم واقعی خود را در پیشبرد اهداف ملی و توسعه همه‌جانبه کشور ایفا کنند و فرصت‌های اقتصادی را به دستاوردی مشترک برای مردم و کشور تبدیل سازند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات