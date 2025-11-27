امروز صورت گرفت؛
پیام رئیس جمهور به اولین همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان اردبیل
رئیسجمهور گفت: مزیت ژئوپلیتیک استان اردبیل آن را به یکی از مهمترین کانونهای بالقوه برای سرمایهگذاری بینالمللی تبدیل کرده است.
به گزارش ایلنا، در متن پیام رئیس جمهور به همایش بین المللی سرمایه گذاری استان اردبیل آمده است:
برگزاری همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری استان اردبیل و نخستین نمایشگاه بینالمللی اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ را اقدامی مهم و آیندهساز میدانم.
استان اردبیل، سرزمینی با پیشینه تاریخی درخشان و فرهنگی غنی، همواره منطقهای اثرگذار در مسیر تحولات ملی بوده است. از دل این سرزمین بود که نخستین دولت متحد ایرانی پس از قرنها پراکندگی، بر پایه ایمان، عقلانیت سیاسی و سازماندهی اجتماعی شکل گرفت و انسجام ملی ایران را بازسازی و بر محور هویت مشترک استوار ساخت. امروز نیز اردبیل، همانگونه که در گذشته آغازگر تحولات تاریخی بود، میتواند در عرصه اقتصاد ملی و منطقهای نقشی محوری ایفا کند.
این سرزمین با موقعیت استراتژیک در شمالغرب ایران و دروازهای طبیعی به قفقاز، نقش پل حیاتی در ارتباط میان ایران و کشورهای همسایه دارد. مزیت ژئوپلیتیک استان اردبیل آن را به یکی از مهمترین کانونهای بالقوه برای سرمایهگذاری بینالمللی تبدیل کرده و فرصتهای گستردهای برای توسعه اقتصادی، گردشگری و کشاورزی فراهم میآورد.
گفتوگو درباره آینده اقتصادی کشور و نقش استانهای مرزی، یکی از اولویتهای دولت در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و رسیدن به رشد اقتصادی پایدار است؛ بدون تردید این امر مهم بدون اعتماد و مشارکت بخش خصوصی، توسعه صادرات، افزایش بهرهوری و جذب سرمایهگذاری خارجی قابل تحقق نخواهد بود.
دولت وفاق ملی، با تاکید بر شفافیت، عدالت اقتصادی، ثبات مقررات و رقابت سالم، آماده همکاری با سرمایهگذارانی قانونمند، آیندهنگر و متعهد است تا سهم واقعی خود را در پیشبرد اهداف ملی و توسعه همهجانبه کشور ایفا کنند و فرصتهای اقتصادی را به دستاوردی مشترک برای مردم و کشور تبدیل سازند.