برگزاری همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اردبیل و نخستین نمایشگاه بین‌المللی اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ را اقدامی مهم و آینده‌ساز می‌دانم.

استان اردبیل، سرزمینی با پیشینه تاریخی درخشان و فرهنگی غنی، همواره منطقه‌ای اثرگذار در مسیر تحولات ملی بوده است. از دل این سرزمین بود که نخستین دولت متحد ایرانی پس از قرن‌ها پراکندگی، بر پایه ایمان، عقلانیت سیاسی و سازمان‌دهی اجتماعی شکل گرفت و انسجام ملی ایران را بازسازی و بر محور هویت مشترک استوار ساخت. امروز نیز اردبیل، همان‌گونه که در گذشته آغازگر تحولات تاریخی بود، می‌تواند در عرصه اقتصاد ملی و منطقه‌ای نقشی محوری ایفا کند.

این سرزمین با موقعیت استراتژیک در شمال‌غرب ایران و دروازه‌ای طبیعی به قفقاز، نقش پل حیاتی در ارتباط میان ایران و کشور‌های همسایه دارد. مزیت ژئوپلیتیک استان اردبیل آن را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های بالقوه برای سرمایه‌گذاری بین‌المللی تبدیل کرده و فرصت‌های گسترده‌ای برای توسعه اقتصادی، گردشگری و کشاورزی فراهم می‌آورد.

گفت‌و‌گو درباره آینده اقتصادی کشور و نقش استان‌های مرزی، یکی از اولویت‌های دولت در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و رسیدن به رشد اقتصادی پایدار است؛ بدون تردید این امر مهم بدون اعتماد و مشارکت بخش خصوصی، توسعه صادرات، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی قابل تحقق نخواهد بود.

دولت وفاق ملی، با تاکید بر شفافیت، عدالت اقتصادی، ثبات مقررات و رقابت سالم، آماده همکاری با سرمایه‌گذارانی قانونمند، آینده‌نگر و متعهد است تا سهم واقعی خود را در پیشبرد اهداف ملی و توسعه همه‌جانبه کشور ایفا کنند و فرصت‌های اقتصادی را به دستاوردی مشترک برای مردم و کشور تبدیل سازند.

