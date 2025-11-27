ماجرای تغییر چندباره محل قتل یک وکیل دادگستری/ قتل وکیل با موضوعات قضایی هیچ ارتباطی نداشته است

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: روز گذشته برخی رسانه‌ها خبر قتل یک وکیل دادگستری در مقابل ساختمان دادگستری شهرستان شهریار را منتشر کردند که این موضوع از سوی رئیس دادگستری شهریار تکذیب شد.

با گذشت چند ساعت در رسانه‌ها خبر دیگری منتشر شد که وکیل مورد اشاره در زنجان به قتل رسیده است، اما این خبر هم تغییر کرد و در نهایت گفته شد قتل در فردیس کرج به وقوع پیوسته است.

قتل این وکیل در مقابل دادگستری و مراجع قضایی رخ نداده است و وی در یک خانه به قتل رسیده است که در ارتباط با این موضوع یک خانم نیز در بازداشت موقت به سر می‌برد.

براساس تحقیقات اولیه علت فوت این وکیل دادگستری خونریزی ناشی از جراحت سفیدران با سلاح سرد بوده که وی به دلیل شدت جراحات در بیمارستان فوت کرده است.

متهمه ادعا کرده است که متوفی اقدام به خودزنی کرده که تحقیقات در این ارتباط در حال انجام است.

خبر‌های در رابطه با قتل این وکیل در مقابل دادگستری و مراجع قضایی صحت ندارد و قتل وی به مسائل قضایی ارتباطی نداشته است.

