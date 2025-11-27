خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد؛

ماجرای تغییر چندباره محل قتل یک وکیل دادگستری/ قتل وکیل با موضوعات قضایی هیچ ارتباطی نداشته است

ماجرای تغییر چندباره محل قتل یک وکیل دادگستری/ قتل وکیل با موضوعات قضایی هیچ ارتباطی نداشته است
کد خبر : 1719733
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: انتشار خبر قتل یک وکیل در مقابل ساختمان دادگستری شهرستان شهریار از روز گذشته تبدیل به یکی از موضوعات خبری مهم شده است. اما تغییر چند باره محل وقوع قتل و علت آن باعث شد پیگیری این پرونده با تاخیر مواجه شود. نتیجه پیگیری‌ها نشان می‌دهد قتل این فرد هیچ ارتباطی با موضوعات قضایی نداشته و قتل در مقابل مرجع قضایی هم اتفاق نیفتاده است.

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: روز گذشته برخی رسانه‌ها خبر قتل یک وکیل دادگستری در مقابل ساختمان دادگستری شهرستان شهریار را منتشر کردند که این موضوع از سوی رئیس دادگستری شهریار تکذیب شد.

با گذشت چند ساعت در رسانه‌ها خبر دیگری منتشر شد که وکیل مورد اشاره در زنجان به قتل رسیده است، اما این خبر هم تغییر کرد و در نهایت گفته شد قتل در فردیس کرج به وقوع پیوسته است.

قتل این وکیل در مقابل دادگستری و مراجع قضایی رخ نداده است و وی در یک خانه به قتل رسیده است که در ارتباط با این موضوع یک خانم نیز در بازداشت موقت به سر می‌برد.

براساس تحقیقات اولیه علت فوت این وکیل دادگستری خونریزی ناشی از جراحت سفیدران با سلاح سرد بوده که وی به دلیل شدت جراحات در بیمارستان فوت کرده است.

متهمه ادعا کرده است که متوفی اقدام به خودزنی کرده که تحقیقات در این ارتباط در حال انجام است. 

خبر‌های در رابطه با قتل این وکیل در مقابل دادگستری و مراجع قضایی صحت ندارد و قتل وی به مسائل قضایی ارتباطی نداشته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات