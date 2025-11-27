خبرگزاری کار ایران
قائم‌پناه:

اسنپ بک‌ها برگردند یا برنگردند، ایران را خودمان می‌سازیم

معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور گفت: مشکلات مالی و محدودیت‌هایی که برای کشور ایجاد شده است کم نیستند؛ اما ما چه اسنپ‌بک‌ها برگردند چه برنگردند خودمان ایران را می‌سازیم.

به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه در بازدید از روند اجرای باند دوم بزرگراه دالکی به کنارتخته با اشاره به ادامه روند ساخت و ساز‌ها با وجود تحریم‌ها و فشار‌های خارجی اظهار داشت: ساخت باند دوم محور دالکی–کنارتخته (در محور بوشهر- شیراز) از طرح‌های مهم ملی است که با وجود فشار‌های خارجی و محدودیت‌های مالی در حال تکمیل است.

وی یادآور شد: بزرگراه دالکی - کنارتخته که دروازه ورودی بوشهر به فارس است نقشی اساسی در افزایش ایمنی، کاهش مصرف سوخت و تسهیل ارتباط کشور‌های پیرامون خلیج‌فارس با مرکز کشور تسهیل خواهد داشت.

قائم پناه افزود: این طرح نه‌تنها یک مسیر جدید که شاهراهی برای ورود و خروج استان بوشهر و اتصال پایدار خلیج‌فارس به مناطق مرکزی کشور است.

وی با بیان اینکه این طرح به‌طور مستقیم بر امنیت سفر، مصرف سوخت و توسعه اقتصادی اثرگذار است، افزود: این مسیر جدید با کاهش پیچ‌وخم و کوتاه‌تر شدن مسافت، نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت و تأمین امنیت جاده‌ای دارد.

معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: تنها در ۶ ماه گذشته سه نفر در این محور جان باخته و حدود ۴۰ نفر مصدوم شدند که با بهره‌برداری از مسیر جدید، این آمار به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت.

قائم پناه باند دوم محور دالکی–کنارتخته را طرحی عظیم و فنی توصیف کرد و گفت: این مسیر ۱۵ کیلومتری شامل یک تونل ۵۰۰ متری و یک پل ۲۰۰ متری است و در سخت‌ترین بخش مسیر شیراز–بوشهر ساخته می‌شود.

وی گفت: این جاده و سد دالکی نمونه‌ای از تلاش شبانه‌روزی مهندسان، پیمانکاران و مدیران کشور است.

قائم پناه همچنین به تأثیر آزادسازی تجارت ملوانی و کاهش تخلفات جاده‌ای اشاره کرد و افزود: با باز شدن مسیر جدید و ساماندهی ترددها، دیگر شاهد عبور خودرو‌های غیرمجاز شوتی نخواهیم بود و جریان حمل و نقل به شکل ایمن و روان انجام می‌شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد: باند دوم محور دالکی- کنارتخته یکی از مسیر‌های راهبردی کشور است که بهره‌برداری از آن گامی بزرگ در توسعه استان بوشهر و تسهیل تجارت و گردشگری خواهد بود.

 

