خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مطرح شد؛

دعوت مردم به شرکت در اجتماع خانوادگی حجاب فاطمی

دعوت مردم به شرکت در اجتماع خانوادگی حجاب فاطمی
کد خبر : 1719720
لینک کوتاه کپی شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه ای از تمامی بانوان و خانواده‌های تهرانی دعوت می‌کند تا در همراهی با نهضت صیانت از خانواده، پاسداشت فرهنگ عفاف و حجاب در «اجتماع خانوادگی حجاب فاطمی» شرکت نمایند.

به گزارش ایلنا، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن اطلاعیه به شرح زیر است:

 عفاف، حجاب و حیا، سه حقیقت قرآنی رکن‌آفرین و هویت‌بخش در فرهنگ حیات‌ساز اسلامی و از برجسته‌ترین شاخصه‌های مکتب انسان‌ساز اسلام‌اند. حقایقی که پاسداشت آن‌ها ضامن اعتلا و ارتقای حیات فردی و اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان امت اسلامی در برابر صنعت فرهنگ مستهجن و نمایشگری تمدن مادی و مبتذلِ غرب است.

کلان‌گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه پوشش و سبک زندگی دینی، بر استقرار و تثبیت انگاره گفتمانی عفاف و حجاب به‌عنوان اصلی‌ترین آموزه فرهنگی جامعه اسلامی استوار است و تضعیف آن، به معنای کاستن از حضور عزتمندانه بانوان در صحنه‌های اجتماعی و مخدوش ساختن موازنه مواجهه با تمدن فرساینده غربی خواهد بود.

در این مسیر، حرکت‌های جمعی و آیینیِ مؤمنانه برای پاسداشت حجاب و حریم عفاف، نمودی روشن از ایستادگی فرهنگی و مقابله با جریان‌های اباحه‌گر و پروژه‌های جنگ ترکیبی دشمن علیه بنیان خانواده به‌شمار می‌آید.

بر همین اساس، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از تمامی بانوان و خانواده‌های تهرانی دعوت می‌کند تا در همراهی با نهضت صیانت از خانواده، پاسداشت فرهنگ عفاف و حجاب در «اجتماع خانوادگی حجاب فاطمی» که با هدف نمایش وحدت اجتماعی حول ارزش متعالی حجاب، روز جمعه ۷ آذرماه، از ساعت ۱۴:۳۰ در چهار راه حضرت ولیعصر (عج) تهران برگزار می‌شود حضور یابند.

از عموم بانوان و خانواده‌های ارجمند دعوت می‌شود با حضور مؤمنانه و یکپارچه خود، برگ دیگری از حماسه صیانت فرهنگی ملت ایران را رقم بزنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات