سردار پاکپور:
بسیج باید در بحرانها با همه توان به کمک مردم برود
فرمانده کل سپاه گفت: اکنون میبینید که هرگاه اتفاقی مانند سیل، زلزله یا بمباران رخ میدهد، سپاه به عنوان نهاد اصلی در کمک به مردم در آواربرداری و دیگر عرصهها وارد عمل میشود و مردم از ما توقع دارند و ما باید خود را برای کمک به آنها در تمام زمینهها آماده کنیم.
به گزارش ایلنا، سرلشکر پاکپور در رزمایش اقتدار بسیج پایتخت گفت: با تشکیل بسیج، سازماندهی مردمی آغاز شد و این سازماندهی در کوران درگیریهای امنیتی شروع گردید.
فرمانده کل سپاه افزود: در سال ۱۳۵۸، پنجم آذرماه، فرمان تشکیل بسیج مستضعفین توسط امام خمینی (ره) ابلاغ شد. کشور در شرایط بسیار خاصی قرار داشت و در زمانی که انقلاب پیروز شد، دشمن از ناحیه شمال غرب کشور و از نقاط مختلف پیرامون کشور برای تجزیه قومیتها برنامه ریزی کرد.
سرلشکر پاکپور ادامه داد: قومیتهای ما مانند کرد، بلوچ و ترکمن همه وابستگیشان به کشور جمهوری اسلامی ایران صد چندان است و پیش از جنگ تحمیلی، ما درگیریهای شدیدی در مناطق کردستان و برخی مناطق پیرامونی کشور داشتیم. در کردستان، ما پیشمرگان مسلمان کرد داشتیم که خود بسیجی بودند و در این شرایط، پیشگامان دفاع از کشور بودند.
به گفته فرمانده کل سپاه، ۱۰ هزار نیروی بسیجی اهل سنت در جنوب شرق کشور حضور دارند که مقابل عملیاتهای نیروهای تروریست در مرز میایستند و این نیروها افتخارشان این است که بسیجی بومی منطقه جنوب شرق هستند.
سرلشکر پاکپور اظهار کرد: از روز اول جنگ، حضور چشمگیر مردم و بسیجیان را در ایست و بازرسیها و خیابانها کاملا لمس کردیم و بسیجیان به منظور ایجاد امنیت برای مردم در هر نقطه، از کوچهها و خیابانها تا اتوبانها و ایست و بازرسیها حضور داشتند تا خدایی ناکرده ناامنی ایجاد نشود و مردم نیز با روی گشاده به برادران بسیجی برخورد میکردند.