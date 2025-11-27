جلال زاده:
پیوندهای عمیقی بین دو ملت ایران و آذربایجان وجود دارد
معاون وزیر امورخارجه گفت:اشتراکات فراوان و کم نظیر و پیوندهای ریشه دار و عمیق بین دو ملت ایران و جمهوری آذربایجان سرمایه ای ارزشمند برای برقراری روابطی مبتنی بر اعتماد و منافع مشترک فراهم می کند.
به گزارش ایلنا، وحید جلالزاده، معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزیر امور خارجه نوشت:
در سفر به جمهوری آذربایجان و رایزنی با مقامات این کشور، باورم راسختر شد که اشتراکات فراوان و کم نظیر و پیوندهای ریشه دار و عمیق بین دو ملت سرمایهای ارزشمند برای برقراری روابطی مبتنی بر اعتماد و منافع مشترک فراهم میکند که میتواند صلح، امنیت و رفاه را برای دو ملت و منطقه به ارمغان آورد