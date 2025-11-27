به گزارش ایلنا، دستور کار جلسات علنی هفته آینده مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است.

طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها

لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

لایحه اصلاح ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی

لایحه الحاق ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

لایحه اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و ونزوئلا

لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و اندونزی

طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها

لایحه عضویت ایران در ساز وکار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه

لایحه موافقتنامه بین ایران و روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

لایحه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

لایحه تصویب معاهده سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی

لایحه تصویب مقاوله نامه حداقل سن ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)

سوال نماینده اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر نیرو

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های ملی، پاسارگاد، پارسیان، مهر، آینده و دی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران از سال ۹۹ تا کنون

