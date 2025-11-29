مصطفی پوردهقان اردکان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه برخی از نمایندگان مجلس علیرغم اینکه مخالف رفع فیلترینگ هستند اما اخیرا مشخص شده که دارای خط سفید هستند و این امر باعث نارضایتی مردم شده است، از نظر شما این رفتار یک نماینده‌ چه توجیهی دارد، عنوان کرد: ما از روز اول روی وزارت ارتباطات فشار آورده‌ایم تا شعارهای رئیس‌جمهور و برخی نمایندگان در زمینه ساماندهی و رفع فیلترینگ به واقعیت تبدیل شود و این محدودیت باید رفع شود. وزارت ارتباطات و رئیس‌جمهور هم باید محکم بایستند و این فضا را جلو ببرند.

برخی دوستان معتقدند بقیه ظرفیت ورود به فضای مجازی فیلتر شده را ندارند

وی ادامه داد: دیدگاه برخی از دوستان این است که این فضا بد است اما نه برای آنها. یعنی بقیه ظرفیت ورود به این فضا را ندارند. اما برای ما که یا نماینده هستیم یا عضو دولت یا فلان نهاد یا خبرنگار هستیم، اشکالی ندارد و ما باید برویم و در این فضا مقابله کنیم و توجهیات عجیب و غریبی از این دست می‌آورند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما شاید بارها در کمیسیون‌های خودمان از جمله کمیسیون صنایع با این آقایان بحث کرده‌ایم که مگر ما جدای از فضای جامعه هستیم؟ مگر ما قرار است چه اتفاقی را رقم بزنیم؟ مگر سیستم قرار است طبقاتی نگاه کند که مسئولان داشته باشند اما مردم نداشته باشند؟ این به شدت تفکر اشتباهی است.

وی افزود: یک زمانی مسئولی قائل به این است که خودش هم نباید در این فضا ورود داشته باشد در آن صورت می‌گفتیم این فرد، کسی است که خودش معتقد است و اعتقاد قلبی به این موضوع دارد. اما اغلب این عزیزان به همین طریق جلو رفته‌اند یعنی فضای فیلترینگ را برای خودشان نمی‌پسندند و به دنبال این هستند که خطوط سفید داشته باشند و فضا برایشان باز باشد و دسترسی داشته باشند و با هر توجیهی این مسئله را عنوان کنند که توجیهات نه تنها کاملا اشتباه است بلکه اصلا پذیرفته نیست.

اگر بحث امنیت فضای مجازی است، اتفاقا دشمن با من و شمای مسئول کار دارد نه مردم عادی

پوردهقان گفت: از آن طرف هم عنوان می‌کنند که اگر مردم دسترسی داشته باشند ممکن است مشکلاتی ایجاد شود. یکی از بحث‌هایی که ما با این آقایان داریم این است که اگر بحث امنیت است، اتفاقا دشمن با مردم عادی کاری ندارد؛ دشمن با من و شمای مسئول کار دارد اگر قرار است از طریق گوشی‌ها ضربه بزند و اطلاعاتی را جمع‌آوری کند تلاش می‌کند که به گوشی من و شمای مسئول دسترسی پیدا کند.

وی عنوان کرد: اگر بحث این است که مردم به برخی از پلتفرم‌ها ورود نکنند چراکه مطالبی در آنجا نوشته می‌شود و اطلاعاتی در آنجا وجود دارد، باید گفت که مردم به لحاظ آگاهی و تحلیل بسیار بسیار از ما آگاه‌تر و جلوتر هستند. ذهن جامعه بسیار روشن است.

آقایانی که فضا را ملتهب می‌کنند خودشان در پستو درگیر خط سفید هستند

وی ادامه داد: این هم یک سند دیگری بود که روشن شد در جهت اینکه آقایانی که این فضا را ملتهب می کنند خودشان در پستو درگیر خط سفید هستند.

تعداد اندکی از مسئولان خودشان یا فرزندانشان به عناوین عجیب و غریب از کشور رفته‌اند

این نماینده مجلس درباره اینکه این موضوع فقط در بحث فیلترینگ هم نیست گاهی مشاهده می‌شود که مسئولی از مهاجرت افراد انتقاد می‌کند در حالی که فرزندانش در خارج از کشور حضور دارند، این اقدامات چه تاثیراتی بر جامعه و کاهش اعتماد عمومی دارد، گفت: هیچ دفاعی در این زمینه وجود دارد و ما نزدیک‌تر هستیم و می‌بینیم که تعداد اندکی از مسئولان اینطور هستند که یا خودشان یا فرزندانشان به عناوین عجیب و غریب از کشور رفته‌اند. به طور مثال می‌گویند رفته است درس بخواند و برمی‌گردد.

این نماینده مجلس یادآور شد: اشکالی هم ندارد در این موضوع خودم از کسانی هستم که موافقم افراد به کشور رفت و آمد داشته باشند اما نه برای آن کسی که افراد را مذمت می‌کند که چرا موج مهاجرت زیاد شده است. این دوگانگی‌ها در کل در کنار فشارهای اقتصادی در عیم اینکه ما مردم را دعوت به مقاومت اقتصادی می‌کنیم، درست نیست. ما داریم در این شرایط مردم را به مقاومت دعوت می‌کنیم بعد می‌بینیم که یک سری از مسئولان نه همه آنها بلکه یک درصدی از آنها حرف و عمل‌شان دوتا است و این باعث آزار می‌شود.

از روز اول که به مجلس آمدیم سیم کارت بدون فیلتر به ما پیشنهاد شد

وی درباره خط سفید اینترنت گفت: من نمی‌دانم این عنوان خط سفید از کجا آمده است اما سیم کارت‌هایی که فیلتر نیست از روز اول که ما داخل مجلس آمدیم به صورت غیرمستقیم به نماینده‌ها پیشنهاد می‌شد که اگر نیاز دارید ما خط شما را آزاد کنیم. من آن روز هم خدمت آقای وزیر گفتم که اگر مصوبه‌ای در این زمینه دارید، مثلاً در شورای عالی، به ما نشان دهید که این موضوع وجود دارد. اگر شما خودتان تشخیص می‌دهید که باید این فضا را باز کنید، این تشخیص اشتباه است. ما همگی با هم هستیم و اگر این تشخیص را دارید، به مردم هم اعلام کنید که هر کسی نماینده مجلس، وزیر یا عضوی از یک نهاد می‌شود، ما دسترسی او را به واسطه قانون رفع می‌کنیم و این غیرمستقیم بودن‌ها و تصمیمات پنهانی منجر به یک سیاست دوگانه می‌شود که بعداً نمی‌توانید جلوی آن را بگیرید.

در حال حاضر بسیاری از سیم‌کارت‌های بدون فیلتر با قیمت‌های گزافی خرید و فروش می‌شوند

این نماینده مجلس گفت: متأسفانه، در حال حاضر بسیاری از این سیم‌کارت‌ها خرید و فروش می‌شوند و دست افرادی افتاده‌اند که واقعاً با قیمت‌های گزافی خرید و فروش می‌شوند و بازار سیاه برای آن ایجاد شده و این موضوع واقعاً تلخ و دردناک است.

وی تاکید کرد: ما مدت‌ها منتظر بودیم که این فضا باز شود و پیشرفت‌هایی هم داشتیم و منتظر بودیم که فیلترینگ تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام پس از واتساپ، به پایان برسد . اما متأسفانه دوباره فشار همین آقایان که با این فضا مخالف هستند، اوضاع را دوباره کند کرده است.

تیم شورای عالی فضای مجازی مذاکراتی را با تلگرام داشتند اما فشارهایی از بیرون این روند را کند کرد

پوردهقان گفت: شورای عالی فضای مجازی یک تیمی را مشخص کرده بود که مذاکره کنند این تیم به صورت رسمی مذاکراتی را با تلگرام داشتند و توافقاتی با تلگرام انجام شده و قرار بود توافق نهایی چند روز بعد آن انجام شود، اما فشارهایی از بیرون وجود دارد که امنیت کشور را زیر سؤال می‌برد و این روند را کند کردند. حرف‌های عجیب و غریبی که واقعا قابل توجیه نیست و ما نمی‌توانیم پشت سر این موضوعات قایم شویم. مثلا می‌گویند؛ اگر تلگرام باز شود امنیت مشکل پیدا می‌کند در صحبتی که با دوستان داشتم می‌گفتم که گویا فکر کرده‌اید که مردم دسترسی ندارند، مردم به‌راحتی از طریق وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌ها به این فضا دسترسی پیدا می‌کنند که این خود امنیت ما را بیشتر به خطر می‌اندازد.

وی گفت: در حال حاضر، دولت دید کمی فضا ملتهب به نظر می‌رسد و به همین دلیل سکوت کرده است. اما به نظرم، این موضوع باید حتماً و حتماً امسال به نتیجه برسد.

