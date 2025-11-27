خبرگزاری کار ایران
هدف اصلی دولت از اصلاح قیمت بنزین، مهار تورم است

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: مدیریت مصرف انرژی، اصلاح قیمت بنزین و تقویت طرح کالابرگ به‌عنوان مهم‌ترین راهکار‌های کاهش فشار معیشتی و تورم بر مردم است.

به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه با اشاره به وضعیت بنزین و نقش آن در کسری بودجه اظهار داشت: ما در سال‌های گذشته حدود ۶ میلیارد دلار بنزین صادر می‌کردیم، اما امروز به دلیل افزایش مصرف، همین میزان را باید وارد کنیم. این رقم معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ عددی برابر با کل بودجه عمرانی کشور است.

معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور  تأکید کرد: واردات گسترده بنزین موجب تشدید تورم می‌شود و فشار اصلی آن بر اقشار کم‌درآمد وارد خواهد شد؛ از همین رو دولت ناچار شده بخشی از چرخه معیوب مصرف و یارانه را اصلاح کند.

محمدجعفر قائم‌پناه درباره سازوکار جدید بنزین توضیح داد: طبق مصوبه دولت، قیمت بنزین سهمیه‌ای تغییری نکرده و برای خودرو‌های شخصی همچنان ثابت است. اما قیمت بنزین کارت جایگاه از ۳۰ هزار ریال به ۵۰ هزار ریال افزایش یافته است.

معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور  ادامه داد: همچنین تمام خودرو‌های دولتی به تعداد حدود ۱۸۰ هزار خودرو موظف شدند بنزین ۵۰ هزار ریالی مصرف کنند و این افزایش از محل بودجه خود دستگاه‌ها مدیریت می‌شود.

محمدجعفر قائم‌پناه درباره خودرو‌های وارداتی و پلاک جدید نیز گفت: این خودرو‌ها از ابتدا بنزین آزاد با نرخ جدید را دریافت خواهند کرد.

معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه یک ریال از درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین نباید وارد خزانه دولت شود، ابراز داشت: این منابع به طور کامل برای تقویت طرح کالابرگ و حمایت از معیشت مردم هزینه خواهد شد.

محمدجعفر قائم‌پناه افزود: در دوره قبل حدود ۵۰۰ همت برای کالابرگ هزینه شده بود، اما دولت جدید تاکنون در چهار مرحله، ۱۱۰۰ همت کالابرگ به مردم اختصاص داده است.

معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور اظهار داشت: طبق دستور رئیس‌جمهور، مرحله جدید کالابرگ در روز‌های آینده برای هفت دهک اول جامعه که بیشترین فشار معیشتی را تحمل می‌کنند، فعال خواهد شد.

محمدجعفر قائم‌پناه گفت: اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج، ماکارونی، روغن، حبوبات و پنیر با استفاده از کالابرگ قابل تأمین است تا امنیت غذایی خانوار‌ها حفظ و اثر تورمی ناشی از افزایش هزینه‌ها کاهش یابد.

 

