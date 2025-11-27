خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرتیپ میراحمدی:

بُعد معنوی عامل اصلی ایستادگی در برابر دشمنان و قدرت‌های بزرگ جهانی است

بُعد معنوی عامل اصلی ایستادگی در برابر دشمنان و قدرت‌های بزرگ جهانی است
کد خبر : 1719647
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اطلاعات امنیت ستادکل نیرو‌های مسلح گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، شهدای والامقام ما به‌ویژه شهدای نیروی هوافضا با نبردی عاشورایی در مقابل جبهه کفر، جنگ را به نفع ایران اسلامی و جبهه مقاومت رقم زدند

به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ «سیدمجید میراحمدی» معاون اطلاعات و امنیت ستادکل نیرو‌های مسلح در گفت‌و‌گویی با اشاره به نقش محوری شهدا در توانمندی نیرو‌های مسلح اظهار داشت: قدرت جمهوری اسلامی ایران، تنها متکی به ارکان مادی نیست و بُعد معنوی عامل اصلی ایستادگی در برابر دشمنان و قدرت‌های بزرگ جهانی است.

سردار میراحمدی افزود: آنچه که باعث شده ما در نبرد‌های ناهمتراز در مقابل دشمنان ایستادگی کنیم و قدرت‌های بزرگ دنیا را به چالش بکشیم، بُعد معنوی ماست که به نیرو‌های مسلح قدرت می‌بخشد و رکن اصلی این قدرت معنوی را شهدا تشکیل می‌دهند؛ آن‌ها با معنویت‌شان اوج ایستادگی و مقاومت را به ما و نسل‌های آینده نشان دادند.

معاون اطلاعات و امنیت ستادکل نیرو‌های مسلح با اشاره به حماسه‌آفرینی شهدا در دوران هشت سال دفاع مقدس تاکید کرد: در آن دوران، این شهدا بودند که با ایثار و فداکاری، صحنه نبرد را به نفع اسلام و مسلمین رقم زدند و برتری را برای ما به ارمغان آوردند.

وی در ادامه به دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز، شهدای والامقام ما به‌ویژه شهدای نیروی هوافضا، در نبردی عاشورایی و با توسل به حضرت زهرا (س) و سیدالشهدا (ع) در مقابل جبهه کفر، جنگ را به نفع اسلام، جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت رقم زدند. 

سردار میراحمدی در پایان با اشاره به اهمیت نقش محوری ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: شهدا تعالی‌بخش و ستاره درخشان راهنمای بشریت هستند. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات