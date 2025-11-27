به گزارش ایلنا، رحیم زارع با اشاره به اشکالات موجود در روند شناسایی دهک‌های درآمدی خانوارها برای پرداخت یارانه‌ها، گفت: متأسفانه پایگاه رفاه ایرانیان به‌درستی به‌روز نشده و همین مسئله باعث شده طبقه‌بندی دهک‌ها واقعی و منطبق با شرایط فعلی خانوارها نباشد.

نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» در مجلس شورای اسلامی افزود: گزارش‌هایی وجود دارد که براساس داده‌های ناقص و بعضاً نادرست، یک حقوق‌بگیر با درآمد ثابت در همان دهکی قرار گرفته که فردی متمول یا دارای دارایی‌های قابل توجه قرار دارد؛ این موضوع نشان‌دهنده وجود نقص جدی در داده‌ها و ضعف یکپارچگی سامانه‌ای است که مبنای تعیین دهک‌ها قرار گرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نتیجه این خطاها مستقیماً بر معیشت مردم اثر می‌گذارد، ادامه داد: وقتی سامانه به‌درستی کار نمی‌کند، افرادی که واقعاً مستحق دریافت یارانه هستند از این حمایت محروم می‌شوند و در مقابل برخی افراد غیرنیازمند همچنان یارانه دریافت می‌کنند. این وضعیت نه عادلانه است و نه کارآمد.

زارع درباره ریشه‌های این نارسایی گفت: بخشی از مشکل به عدم همکاری کامل دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات بازمی‌گردد و بخشی دیگر به قدیمی بودن داده‌های موجود. اطلاعات درآمدی، شغلی و دارایی‌های خانوارها باید به‌صورت برخط و منظم به پایگاه رفاه منتقل شود تا بتوان تصمیم دقیق گرفت.

زارع همچنین درباره سازوکار رسیدگی به اعتراضات مردم گفت: اگرچه امکان ثبت اعتراض فراهم است، اما فرآیند بررسی هنوز کُند و بعضاً غیرشفاف است. تا زمانی که زیرساخت اطلاعاتی اصلاح نشود، اعتراض‌ها نیز نمی‌تواند به نتیجه واقعی برسد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع دهک‌بندی مرتبط با معیشت مستقیم مردم است و قابل چشم‌پوشی نیست. مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی، پیگیر اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها در خصوص ساماندهی پایگاه رفاه ایرانیان خواهد بود.

انتهای پیام/