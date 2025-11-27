خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زارع:

نتیجه خطاها در حوزه دهک‌بندی یارانه‌ها مستقیماً بر معیشت مردم اثر می‌گذارد

نتیجه خطاها در حوزه دهک‌بندی یارانه‌ها مستقیماً بر معیشت مردم اثر می‌گذارد
کد خبر : 1719641
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از ضعف در شناسایی دهک‌های ثروتمند و درآمدی برای پرداخت یارانه، تأکید کرد: به‌روز نبودن پایگاه رفاه ایرانیان موجب شده برخی خانوارهای مستحق یارانه حذف شوند و در مقابل، افرادی با درآمد و دارایی بالا در دهک‌های مشمول قرار گیرند.

به گزارش ایلنا، رحیم زارع  با اشاره به اشکالات موجود در روند شناسایی دهک‌های درآمدی خانوارها برای پرداخت یارانه‌ها، گفت: متأسفانه پایگاه رفاه ایرانیان به‌درستی به‌روز نشده و همین مسئله باعث شده طبقه‌بندی دهک‌ها واقعی و منطبق با شرایط فعلی خانوارها نباشد.

نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» در مجلس شورای اسلامی افزود: گزارش‌هایی وجود دارد که براساس داده‌های ناقص و بعضاً نادرست، یک حقوق‌بگیر با درآمد ثابت در همان دهکی قرار گرفته که فردی متمول یا دارای دارایی‌های قابل توجه قرار دارد؛ این موضوع نشان‌دهنده وجود نقص جدی در داده‌ها و ضعف یکپارچگی سامانه‌ای است که مبنای تعیین دهک‌ها قرار گرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نتیجه این خطاها مستقیماً بر معیشت مردم اثر می‌گذارد، ادامه داد: وقتی سامانه به‌درستی کار نمی‌کند، افرادی که واقعاً مستحق دریافت یارانه هستند از این حمایت محروم می‌شوند و در مقابل برخی افراد غیرنیازمند همچنان یارانه دریافت می‌کنند. این وضعیت نه عادلانه است و نه کارآمد.

زارع درباره ریشه‌های این نارسایی گفت: بخشی از مشکل به عدم همکاری کامل دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات بازمی‌گردد و بخشی دیگر به قدیمی بودن داده‌های موجود. اطلاعات درآمدی، شغلی و دارایی‌های خانوارها باید به‌صورت برخط و منظم به پایگاه رفاه منتقل شود تا بتوان تصمیم دقیق گرفت.

زارع همچنین درباره سازوکار رسیدگی به اعتراضات مردم گفت: اگرچه امکان ثبت اعتراض فراهم است، اما فرآیند بررسی هنوز کُند و بعضاً غیرشفاف است. تا زمانی که زیرساخت اطلاعاتی اصلاح نشود، اعتراض‌ها نیز نمی‌تواند به نتیجه واقعی برسد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع دهک‌بندی مرتبط با معیشت مستقیم مردم است و قابل چشم‌پوشی نیست. مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی، پیگیر اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها در خصوص ساماندهی پایگاه رفاه ایرانیان خواهد بود. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات