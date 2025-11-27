عضو کمیسیون انرژی در گفتوگو با ایلنا:
بنزین در حقیقت ۴ نرخی است نه سه نرخی/ در افزایش قیمت بنزین تبعیض و بیعدالتی وجود دارد
عضو کمیسیون انرژی درباره افزایش قیمت بنزین از پانزدهم آذرماه گفت: آقای رئیسجمهور قول دادهاند که افزایش قیمت بنزین نداشته باشیم. در حال حاضر، مردم در شرایط سخت معیشتی و اقتصادی هستند و این افزایش نرخ با این تبعیض و بیعدالتی که در آن وجود دارد، موجب نگرانی میشود و افزایش احتمالی قیمتها را در پی خواهد داشت.
محمد رشیدی عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره ارزیابیاش از سه نرخی شدن بنزین گفت: کاری که اتفاق افتاده بدون هماهنگی با مجلس بوده است و این مساله حتی با کمیسیون انرژی مطرح نشده است بالاخره حق اعضای کمیسیون است که آگاه باشند. آقای وزیر به یکباره مطلب را عنوان کرد و گفت که دولت هم چنین تصمیم گرفته است. تصمیمی که در دولت گرفته میشود، به نظر من باید با آگاهی مجلس و همکاری مجلس باشد و بهتر است که تصمیم کارشناسی باشد.
وی با اشاره به مخالفتش با این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این اقدام عدالت نیست بلکه تبعیض است. فردی سالها پول جمع کرده و پسانداز کرده و صاحب یک خودرویی شده، اما حالا میگویند که چون ماشین او پلاک اولیه است، به او سهمیه بنزین نمیدهند. به چه استدلال و دلیلی این کار صورت میگیرد؟
این عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: با توجه به قیمت بنزین سوپر، بنزین در حقیقت ۴ نرخی است نه سه نرخی. مطلب دیگری که وجود دارد این است که بنزین را بالاخره افزایش قیمت میدهیم و با توجه به موضوعات مطرح شده به نظر میآید که این زمینهساز یک شیب پلکانی است که هر چند ماه یکبار افزایش قیمتی ایجاد شود. با توجه به این اتفاقی که دارد میافتد و این کاری که ما انجام میدهیم، آیا در مقابل هم خودرو به قیمت روز به مردم تحویل میدهیم؟ آیا خودرویی که تحویل میدهیم استاندارد است؟
رشیدی خاطرنشان کرد: آیا یکی از دلایل این آلودگی هوای کلانشهرهای کشور استفاده از خودروهای بیکیفیت و پرمصرفی که چند برابر قیمت به مردم داده میشود، نیست؟ نمیشود مردم هم خودروی بیکیفیت با مصرف بالا استفاده کنند و هم پول بنزین افزایش پیدا کند. اجازه دهید واردات خودرو آزاد شود، بدون قید و شرط، تا مردم از خودروهای روز دنیا که مصرف پایینتری دارند، استفاده کنند. قیمت بنزین را هم به روز کنید مانند سایر نقاط دنیا. اگر چنین شود مردم میپذیرند، اما نمیشود که مردم دو هزینه را با هم پرداخت کنند.
وی ادامه داد: این موارد از دلایل مخالفت ما با افزایش قیمت بنزین است، ضمن اینکه آقای رئیسجمهور قول دادهاند که افزایش قیمت بنزین نداشته باشیم. در حال حاضر، مردم در شرایط سخت معیشتی و اقتصادی هستند و این افزایش نرخ با این تبعیض و بیعدالتی که در آن وجود دارد، موجب نگرانی میشود و احتمالا افزایش برخی قیمتها را در پی خواهد داشت.
این عضو کمیسیون انرژی درباره اینکه وقتی گفته میشود قیمت بنزین فصلی است آیا به منظور افزایش پلکانی آن است و اگر قرار است این اقدام انجام شود آیا به صورت فصلی حقوق کارگر یا کارمند هم افزایش پیدا میکند، گفت: کارگران، کارمندان و حقوقبگیران ما در شرایط سخت معیشتی قرار دارند و افزایش حقوقشان نسبت به تورم جامعه کافی نیست.
رشیدی درباره اینکه گفته شده سهمیه خودروهای دوگانه سوز هم کاهش پیدا میکند، با توجه به اینکه اغلب ناوگان حمل و نقل عمومی و تاکسیهای اینترنتی دوگانه سوز هستند آیا این اقدام منجر به افزایش هزینه حمل و نقل و در نتیجه افزایش سایر اقلام نمیشود، گفت: در حال حاضر قسمت عمدهای از حمل و نقل ما با خودروهایی که در اختیار مردم است انجام میشود. شاید ۳۰ درصد از افرادی که خودرو دارند در تاکسیهای اینترنتی فعالیت کرده و در حمل و نقل کمک میکنند. قطعا این افراد هم در شرایط سخت قرار میگیرند و مطمئن باشید که با این شرایط، افزایش قیمت حمل و نقل را خواهیم داشت. اگر نرخ حمل و نقل مسافر افزایش پیدا کند، به تبع آن، اتفاقات دیگری هم خواهد افتاد و افزایش قیمتهای دیگر در بخشهای مختلف هم خواهیم داشت.
این عضو کمیسیون انرژی گفت: این اقدام بدون اطلاع مجلس صورت گرفته است، این اقدام باعث نگرانی مجلس شده است در صحن هم که با اکثر نمایندگان صحبت میکردم آنها هم از این اقدام ابراز نگرانی کردند و مخالف این اتفاقی که دارد میافتد هستند. دولت هیچ اطلاعی نداده است و هیچ مشورتی صورت نگرفته است و با این شیوه ما مخالف هستیم و آن را مخالف قانون میدانیم.
رشیدی درباره تاثیر افزایش فصلی قیمت بنزین گفت: این اقدام قطعا باعث افزایش هزینهها و قیمتها میشود. حمل و نقل هزینه پایهای است که در تمام معیشت مردم تاثیر دارد و موجب بالا رفتن هزینهها در بخش خدمات و کالا در همه حوزهها خواهد شد.
وی تاکید کرد: ما در مجلس و کمیسیون مخالفت خود را اعلام کردهایم و پیشاپیش به دولت هشدار میدهیم که این کار غلط است و مسیر را ادامه ندهد. دولت خودش اختیار دارد و نیازی به مصوبه مجلس ندارد، اما بهتر بود که با مجلس مشورت میشد و یک تصمیم عقلایی اتخاذ میشد.