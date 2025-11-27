باید منتظر جنگ دیگری بود؟

محمدقاسم محبعلی سفیر سابق ایران در مالزی و یونان، در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از گفت‌وگوی وزیر امور خارجه کشورمان با همتای فرانسوی خود و احتمال گشایش مسیری تازه برای مذاکرات با غرب گفت:‌ بعد از اتفاقی که در شورای امنیت افتاد و تمدیدقطعنامه‌های گذشته و احیای اسنپ بک، بحث اروپایی‌ها این بود که ما همچنان متعهد به دیپلماسی هستیم. در جلسه اخیر آژانس هم آن‌ها با همکاری آمریکا قطعنامه‌ای تصویب کردند که شرایط و تکالیفی برای آژانس ایران در زمینه ادامه مناقشه هسته‌ای تعیین شد. در آنجا هم دوباره تأکید کردند که هدف از این اقدامات حل و فصل از طریق دیپلماتیک است. شروط آن‌ها شروط خاصی است و حالا اینکه آیا این مذاکرات منجر به این سفر و مذاکرات مجدد خواهد شد، باید صبر کرد و دید نتیجه آن چه خواهد شد.

این امید وجود دارد که مذاکرات با اروپا مثبت باشد و به گفت‌وگو ایران و آمریکا ختم شود

وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما این گفت‌وگوها با اروپا، با توجه به اینکه اروپاییان گفته‌اند که باید با آمریکا مذاکره کنید، می‌تواند مقدمه‌ای برای گفت‌وگو با آمریکا باشد، عنوان کرد: این امیدواری وجود دارد که اگر این مذاکرات مثبت باشد در نهایت ایران و آمریکا گفت‌وگو کنند و نهایتاً مجموعه اروپا و آمریکا به توافقی با ایران برسند که برنامه هسته‌ای ایران به حالت عادی برگردد و تحریم‌ها برداشته شود. البته به نظر نمی‌رسد که در این گفت‌وگوها تنها بحث هسته‌ای مورد مذاکره قرار گیرد.

بعید است که تنها توافق هسته‌ای مانند برجام صورت بگیرد

این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل در رابطه با این احتمال که ممکن است بتوانیم با کارت اروپایی‌ها آمریکا را راضی کنیم، تصریح کرد: همه چیز به تصمیم طرفین بستگی دارد. اگر طرفین نخواهند دوباره به درگیری برسند، تنش افزایش پیدا کند و احتمال درگیری‌های نظامی پیش بیاید، باید به سمت گفت‌وگو بروند. گفت‌وگو هم طبیعتاً موضوعاتی دارد که طرفین نسبت به آن مایل به گفت‌وگو هستند. دستور کار گفت‌وگو‌ها باید توسط طرفین تعیین شود و بر سر موضوعاتی که توافق می‌کنند، گفت‌وگو انجام شود.

وی ادامه داد:‌ موضوعاتی ممکن است وجود داشته باشد که توافقی در آن‌ها نباشد و به زمانی دیگر موکول شود. تا زمانی که طرفین در مجموعه موارد مورد نظر نگران هستند و به توافق نرسیده‌اند، نمی‌توان گفت که توافق انجام شده است. با توجه به تحولاتی که در سال‌های اخیر رخ داده، بعید است که تنها توافق هسته‌ای مانند برجام صورت بگیرد و احتمالاً باید منتظر توافق جامع‌تری بود.

اگر سیاست اعمالی و اعلامی با هم منطبق باشد، باید منتظر یک جنگ دیگر بود

مدیرکل پیشین خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت خارجه درباره ارزیابی خود از صحبت‌های اخیر آقای لاریجانی مبنی بر اینکه راهی جز نابودی اسرائیل نداریم و صبرمان نیز تمام شده است، اظهار کرد: صحبت‌های تبلیغاتی یک بحث است و صحبت‌های اعلامی یک بحث دیگر. طرف مقابل نیز ممکن است از این حرف‌ها داشته باشد یعنی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هم ممکن است چنین نظراتی داشته باشند. حالا اگر چنین چیزی حقیقت داشته باشد و اگر سیاست اعمالی و اعلامی با هم منطبق باشد، باید منتظر یک جنگ دیگر بود و معلوم است که موازنه قوا به نفع ایران نیست.

ممکن است ایران با یک ائتلاف بین المللی مواجه شود

وی افزود: اتفاقاتی در سوریه و لبنان رخ داده است البته هر کدام از این موارد متفاوت است، اما باید موازنه قوا را در هر درگیری در نظر گرفت و امکانات و پشتوانه‌های طرفین را مدنظر قرار داد. این بار نگرانی وجود دارد که ایران با یک ائتلاف بین‌المللی بعد از بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت مواجه شود و تنها آمریکا و اسرائیل نخواهند بود. بنابراین ملاحظات را باید در نظر گرفت و متناسب با آن‌ها صحبت کرد تا امنیت ملی و امنیت کشور به خطر نیفتد.

اگر در سیاست‌های کشور بازنگری نکنیم موقعیت ایران در صحنه جهانی به خطر می‌افتد

این دیپلمات بازنشسته درباره آینده ایران در منطقه، گفت: وضعیت به گونه‌ای است که شرایط ایران و سیاست‌هایش، چه در حوزه داخلی و چه در فضای بین‌المللی، نیازمند بازنگری جدی است. باید یک ارزیابی واقعی و جدی از سیاست‌های گذشته انجام شود و این بازنگری باید متناسب با شرایط در سیاست خارجی صورت گیرد تا امر مهمی که ایران به آن نیاز دارد، یعنی توسعه اقتصادی، اتفاق بیفتد. دقیقا همان‌کاری که عربستان سعودی انجام داد و با تنظیم سیاست‌های جدید به سمت توسعه اقتصادی حرکت کرد. عربستان نیازمند صلح و امنیت در منطقه و کاهش تنش است. خطری نیز متوجه ایران است و آن این است که اگر ما از نظر توسعه در برابر کشورهای همسایه عقب بیفتیم، ممکن است موقعیت و اعتبارمان از دست برود و حتی تهدیدات نسبت به ایران افزایش پیدا کند.

