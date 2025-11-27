انتقاد عراقچی از اقدامات تروئیکای اروپایی در دیدار با همتای فرانسوی

در این دیدار روابط دوجانبه ایران- فرانسه مورد بررسی قرار گرفت. طرفین بر اهمیت تداوم مشورت‌ها جهت رفع موانع و تسهیل مناسبات تاکید کردند.

دو وزیر با مرور تحولات منطقه غرب آسیا، منازعه اوکراین، اوضاع امنیتی بین‌المللی و نیز موضوع هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، ضرورت تلاش مسئولانه برای کمک به کاهش تنش‌ها و تقویت صلح و عدالت بین‌المللی را مورد تاکید قرار دادند.

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به بازداشت ناموجه «مهدیه اسفندیاری» تبعه ایرانی، از تصمیم دادگاه فرانسوی برای آزادی مشروط وی استقبال کرد و خواستار تسریع در روند تبرئه و آزادی وی جهت بازگشت به ایران شد.

او با ابراز نگرانی شدید از نقض فزاینده حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی و تضعیف اصول بنیادین منشور سازمان ملل، به‌ویژه در منطقه غرب آسیا، و ادامه جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و لبنان و سایر ملت‌های منطقه، بر مسئولیت همه دولت‌ها برای صیانت از حاکمیت قانون، توقف نسل‌کشی فلسطینیان، تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و جلوگیری از نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت‌ها تاکید کرد.

عراقچی با تاکید بر حق قانونی ایران برای بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای جهت مقاصد صلح‌آمیز، حسن نیت و جدیت جمهوری اسلامی ایران را برای مذاکره معقول و منطقی جهت اطمینان‌بخشی نسبت به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران یادآور شد و تصریح کرد طرف‌هایی که با قانون‌شکنی آشکار ابتدا از برجام خارج شده و متعاقبا مرتکب تجاوز نظامی علیه ایران شده و تاسیسات تحت پادمان ایران را مورد هجمه قرار دادند باید رویکردهای زیاده‌خواهانه و قلدرمآبانه را متوقف کرده و پاسخگوی اقدامات خود باشند.

وزیر امور خارجه ایران همچنین با انتقاد از عملکرد سه کشور اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مسئولیت آن‌ها را در بروز وضعیت فعلی خاطرنشان کرد و خواستار اتخاذ رویکردی مسئولانه، مستقل و مبتنی بر حقوق بین‌الملل به‌ویژه طبق ماده ۴ معاهده منع اشاعه شد.