خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتقاد عراقچی از اقدامات تروئیکای اروپایی در دیدار با همتای فرانسوی

انتقاد عراقچی از اقدامات تروئیکای اروپایی در دیدار با همتای فرانسوی
کد خبر : 1719564
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه ایران در دیدار با همتای فرانسوی و ضمن با انتقاد از عملکرد سه کشور اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مسئولیت آن‌ها را در بروز وضعیت فعلی خاطرنشان کرد و خواستار اتخاذ رویکردی مسئولانه، مستقل و مبتنی بر حقوق بین‌الملل شد.

به گزارش ایلنا، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که بنا به دعوت همتای فرانسوی به پاریس سفر کرده است، عصر چهارشنبه در محل وزارت امور خارجه فرانسه با «ژان نوئل بارو» وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار روابط دوجانبه ایران- فرانسه مورد بررسی قرار گرفت. طرفین بر اهمیت تداوم مشورت‌ها جهت رفع موانع و تسهیل مناسبات تاکید کردند.

دو وزیر با مرور تحولات منطقه غرب آسیا، منازعه اوکراین، اوضاع امنیتی بین‌المللی و نیز موضوع هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، ضرورت تلاش مسئولانه برای کمک به کاهش تنش‌ها و تقویت صلح و عدالت بین‌المللی را مورد تاکید قرار دادند.

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به بازداشت ناموجه «مهدیه اسفندیاری» تبعه ایرانی، از تصمیم دادگاه فرانسوی برای آزادی مشروط وی استقبال کرد و خواستار تسریع در روند تبرئه و آزادی وی جهت بازگشت به ایران شد.

او با ابراز نگرانی شدید از نقض فزاینده حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی و تضعیف اصول بنیادین منشور سازمان ملل، به‌ویژه در منطقه غرب آسیا، و ادامه جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و لبنان و سایر ملت‌های منطقه، بر مسئولیت همه دولت‌ها برای صیانت از حاکمیت قانون، توقف نسل‌کشی فلسطینیان، تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و جلوگیری از نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت‌ها تاکید کرد. 

عراقچی با تاکید بر حق قانونی ایران برای بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای جهت مقاصد صلح‌آمیز، حسن نیت و جدیت جمهوری اسلامی ایران را برای مذاکره معقول و منطقی جهت اطمینان‌بخشی نسبت به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران یادآور شد و تصریح کرد طرف‌هایی که با قانون‌شکنی آشکار ابتدا از برجام خارج شده و متعاقبا مرتکب تجاوز نظامی علیه ایران شده و تاسیسات تحت پادمان ایران را مورد هجمه قرار دادند باید رویکردهای زیاده‌خواهانه و قلدرمآبانه را متوقف کرده و پاسخگوی اقدامات خود باشند.

وزیر امور خارجه ایران همچنین با انتقاد از عملکرد سه کشور اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مسئولیت آن‌ها را در بروز وضعیت فعلی خاطرنشان کرد و خواستار اتخاذ رویکردی مسئولانه، مستقل و مبتنی بر حقوق بین‌الملل به‌ویژه طبق ماده ۴ معاهده منع اشاعه شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات