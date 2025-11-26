در آستانه فصل سرما صورت گرفت
بازدید معاون اجرایی رئیسجمهور از مرکز کنترل گاز پارس جنوبی
معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری به نمایندگی از رئیسجمهور، از مرکز دیسپچینگ و اتاق کنترل مجتمع گاز پارس جنوبی در عسلویه بازدید کرد تا از میزان پایداری و ثبات شبکه استحصال، تولید و توزیع گاز طبیعی کشور در آستانه فصل سرما اطمینان حاصل کند.
به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائمپناه در جریان این بازدید، روند پایش لحظهای تولید و مصرف گاز در سطح کشور را از نزدیک بررسی کرد.
مجتمع گاز پارس جنوبی که بیش از ۷۳ درصد گاز کشور را تأمین میکند، محور اصلی برنامه دولت چهاردهم برای کنترل ناترازی گاز و عبور ایمن از زمستان پیشرو به شمار میرود.
قائمپناه با یادآوری تجربه ناترازی گاز در زمستان گذشته و اعمال ناگزیر خاموشیها در برخی بخشهای خانگی و صنعتی گفت: «پارسال به دلیل ناترازی، از اواخر مهرماه ناچار شدیم محدودیتهایی در مصرف اعمال کنیم؛ از همان مقطع، برنامه جدی کاهش خاموشی و تقویت پایداری شبکه در دستور کار دولت قرار گرفت.»
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به اقدامات انجامشده در صنعت گاز افزود: «از فروردینماه اورهال تاسیسات و تجهیزات ضروری در پارس جنوبی آغاز شد و امروز بخش مهمی از بار تأمین گاز کشور بر دوش این مجموعه است. روزانه حجم بالایی گاز طبیعی از اینجا به شبکه سراسری تزریق میشود و این موضوع، مسئولیت ما را برای حفظ پایداری شبکه دوچندان میکند.»
وی همچنین از افزایش قابل توجه ذخایر سوخت نیروگاهها به عنوان یکی از پایههای عبور مطمئن از زمستان نام برد و گفت: «پارسال در شهریورماه حدود ۸۰۰ میلیون لیتر سوخت در نیروگاهها ذخیره داشتیم، اما امسال این رقم به حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر رسیده است؛ این ذخیرهسازی، پشتوانه مهمی برای کاهش خاموشی و حفظ ثبات شبکه برق و گاز کشور است.»
قائمپناه با تأکید بر اینکه کنترل ناترازی گاز از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم است، خاطرنشان کرد: «هدف از این بازدید، حصول اطمینان از آمادگی کامل صنعت گاز برای فصل سرماست تا انشاءالله در زمستان پیشرو شاهد کمترین میزان ممکن خاموشی و ناپایداری در شبکه گاز و برق کشور باشیم.»
معاون اجرایی رئیسجمهور در عین حال بر نقش همراهی مردم در موفقیت این برنامهها تأکید کرد و گفت: «اگر مردم عزیز ما درجه گرمای محیط خانه را اندکی کاهش دهند و مصرف را مدیریت کنند، هم از بروز قطعی گاز و برق جلوگیری میشود و هم تولید کشور آسیب نمیبیند؛ هر کاهش در تولید، خود را به شکل گرانی و فشار اقتصادی نشان میدهد.»
وی با اشاره به برنامههای میانمدت و بلندمدت دولت برای تنوعبخشی به سبد انرژی کشور افزود: «تمام تلاشمان این است که با توسعه مزارع تولید انرژی از طریق برق خورشیدی و ارتقای بهرهوری در بخش گاز، ناترازی را کاهش دهیم تا هم امکان صادرات بیشتر گاز فراهم شود و هم از محل آن، رونق اقتصادی و تولید ثروت برای کشور رقم بخورد.»
در این بازدید، ارسلان زارع استاندار بوشهر نیز معاون اجرایی رئیسجمهور را همراهی کرد.