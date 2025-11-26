در بیانیه شورای اطلاعرسانی دولت به مناسبت روز بسیج مستضعفین مطرح شد
قدردانی دولت از عملکرد بسیج درجنگ تحمیلی ١٢ روزه
شورای اطلاعرسانی دولت با صدور بیانیهای سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین و روز بسیج را تبریک و از این نهاد انقلابی در همراهی با دولت قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن بیانیه شورای اطلاعرسانی دولت برای سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین در ادامه آمده است:
«بسیج مدرسة عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدستههای رفیع آن اذان شهادت و رشادت سردادهاند.» (امام خمینی (ره))
بسیج یکی از اولین رویشهای انقلاب اسلامی و یادگار ارزشمند معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی قدسالسره است که در پنجم آذر ماه سال ۱۳۵۸ تشکیل شد. نهادی که خیلی زود به یکی از ارکان مردمی و ارزشمند نظام جمهوری اسلامی ایران بدل شد و نقش پررنگ و موثری در رویدادهای پس از انقلاب داشت.
همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودهاند: «بسیاری از پیشرفتها و موفقیتهای نظام اسلامی در عرصههای مختلف مرهون تفکر و میل بسیجی است.» این نهاد برخاسته از میان مردم در طول هشت سال جنگ تحمیلی، پیشانی دفاع از ایران شد و در طول سالهای پس از جنگ نیز نقشی موثر در امور داوطلبانه و مردمیاری داشته است، بطوریکه کمتر رویدادی از سیل و زلزله تا سازندگی و ... را میتوان یافت که اثری از آن قابل رویت نباشد.
بسیج مستضعفین در طول سالها همچون نهادی قدرتمند در شکلگیری کار داوطلبانه و مصداق بارز اقدامات عملی برای ایران است. نهادی که همه دوستداران ایران و نظام جمهوری اسلامی وظیفه دارند تا از آن در برابر تخریب دشمنان، خطر جناحی شدن و مصادره آن صیانت کنند.
دولت چهاردهم همانگونه که رئیس جمهور تاکید کرده باور دارد که « با نگاه بسیج برای ساختن مملکت میتوان برای از بین بردن بیعدالتی و برای خدمت به مردم اقدام کرد و برای عزت کشور و ایرانمان، هیچ راهی جز آن نگاه بسیجی نیست، لذا باید بیاییم و کشور را بسازیم.»
شورای اطلاعرسانی دولت با تبریک سالروز تاسیس بسیج مستضعفین و فرارسیدن روز و هفته بسیج وظیفه خود میداند تا از اقدامات این نهاد در طول جنگ ۱۲روزه تحمیلی، مردمیاری و همراهی با دولت قدردانی کند.