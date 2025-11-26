خبرگزاری کار ایران
در هیئت عالی نظارت انجام شد؛

بررسی نقشه راه نظارت بر سیاست‌های کلی با هدف مهار چالش‌های اقتصادی کشور

دومین جلسه بررسی گزارش نقشه راه نظارت بر سیاست‌های کلی اقتصادی، تولیدی و زیربنایی با هدف مهار چالش‌های اقتصادی کشور به ریاست دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

به گزارش ایلنا،  دومین جلسه بررسی گزارش نقشه راه نظارت بر سیاست‌های کلی اقتصادی، تولیدی و زیربنایی با هدف مهار چالش‌های اقتصادی کشور به ریاست آقای ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

در این گزارش با اشاره به روش‌های احصاء چالش‌های کشور آمده است: در تدوین این نقشه راه با به کارگیری دو روش پژوهش «تحلیل محتوا و نظرخواهی از نخبگان» ابتدا از بین چالش‌های متعدد اقتصادی «۱۰۰ چالش» چالش‌های اساسی اقتصادی (۷ چالش کنونی و ۷ چالش نوظهور و پیش رو) احصا و اولویت بندی شده‌اند.

این گزارش ۱۲ سیاست کلی ناظر بر حل چالش‌های اقتصادی را احصا کرده و با تاکید بر تجربیات داخلی و استفاده از تجربیات جهانی، ۱۳ راهبرد کلان و ۳۲ برنامه را برای اجرای این سیاست‌های به دولت پیشنهاد داده است.

 

انتهای پیام/
