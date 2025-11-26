به گزارش ایلنا، دومین جلسه بررسی گزارش نقشه راه نظارت بر سیاست‌های کلی اقتصادی، تولیدی و زیربنایی با هدف مهار چالش‌های اقتصادی کشور به ریاست آقای ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

در این گزارش با اشاره به روش‌های احصاء چالش‌های کشور آمده است: در تدوین این نقشه راه با به کارگیری دو روش پژوهش «تحلیل محتوا و نظرخواهی از نخبگان» ابتدا از بین چالش‌های متعدد اقتصادی «۱۰۰ چالش» چالش‌های اساسی اقتصادی (۷ چالش کنونی و ۷ چالش نوظهور و پیش رو) احصا و اولویت بندی شده‌اند.

این گزارش ۱۲ سیاست کلی ناظر بر حل چالش‌های اقتصادی را احصا کرده و با تاکید بر تجربیات داخلی و استفاده از تجربیات جهانی، ۱۳ راهبرد کلان و ۳۲ برنامه را برای اجرای این سیاست‌های به دولت پیشنهاد داده است.