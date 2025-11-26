خبرگزاری کار ایران
مطالبه ایران از آلمان برای انتشار نتایج تحقیقات درباره حمایت از برنامه شیمیایی صدام

وزیر خارجه ایران نوشت: ما از آلمان می‌خواهیم نتایج تحقیقات گذشته خود را منتشر کند و تحقیقات جامع و شفافی درباره نقش شرکت‌ها و اتباعش در مشارکت در جنایت‌های صدام را انجام دهد.

به گزارش ایلنا، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: انتخاب ایران به اتفاق آرا به عنوان عضو شورای اجرایی کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی، گامی معنادار برای همه کسانی است که به جهانی عاری از سلاح‌های شیمیایی باور دارند. ایران، به‌عنوان کشوری که در جریان جنگ تحمیلی هشت ساله از حملات شیمیایی رژیم صدام به‌شدت آسیب دید، زخم‌هایی ابدی بر چهره دارد که همچنان موجب درد و رنج ده‌ها هزار قربانی و خانواده‌هایشان است. 

وی با اشاره به حضور خود در اجلاس منع سلاح‌های شیمیایی در هلند نوشت: در این کنفرانس، آقای کمال حسین‌پور، نماینده مردم شریف سردشت، من را همراهی می‌کرد؛ شهری که نماد جهانی استقامت، درد و رنج، و مطالبه عدالت است. مردم سردشت در برابر حملات شیمیایی مقاومت کردند؛ حملاتی که پیامدهای آن همچنان ادامه دارد و با تحریم‌های ناعادلانه آمریکا، که دسترسی به داروها و مراقبت‌های ضروری پزشکی را محدود می‌کند، تشدید شده است.

وزیر خارجه ایران نوشت: حقیقت باید آشکار شود و کسانی که از برنامه تسلیحات شیمیایی صدام حمایت کردند، باید پاسخگو شوند. 

وی تصریح کرد: تحقیقات قضایی انجام‌شده توسط مقامات هلندی که به پیگرد و محکومیت یک فرد هلندی انجامید، قابل تقدیر است، اما همه می‌دانیم که این پیگرد کیفری یک حداقل ممکن بوده و تنها گوشه بسیار کوچکی از واقعیت را آشکار کرده است.

عراقچی تاکید کرد: ما از آلمان می‌خواهیم نتایج تحقیقات گذشته خود را منتشر کند و تحقیقات جامع و شفافی درباره نقش شرکت‌ها و اتباعش در مشارکت در جنایت‌های صدام را انجام دهد. همچنین اصرار داریم کشورهای دیگری که شرکت‌های آنها نیز در این موضوع دخیل بودند، از جمله بریتانیا و آمریکا، باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند.

 وزیر خارجه ایران با اشاره به اینکه «عدالت برای قربانیان سلاح‌های شیمیایی بسیار به تاخیر افتاده است اما صدای عدالت‌خواهی آنها هرگز نباید فراموش شود»، افزود: ما به همه کسانی که در حملات شیمیایی وحشیانه صدام جان باختند، و نیز به کسانی که هنوز از جراحات ناشی از آن رنج می‌برند، ادای احترام می‌کنیم.

