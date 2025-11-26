مطالبه ایران از آلمان برای انتشار نتایج تحقیقات درباره حمایت از برنامه شیمیایی صدام

وی با اشاره به حضور خود در اجلاس منع سلاح‌های شیمیایی در هلند نوشت: در این کنفرانس، آقای کمال حسین‌پور، نماینده مردم شریف سردشت، من را همراهی می‌کرد؛ شهری که نماد جهانی استقامت، درد و رنج، و مطالبه عدالت است. مردم سردشت در برابر حملات شیمیایی مقاومت کردند؛ حملاتی که پیامدهای آن همچنان ادامه دارد و با تحریم‌های ناعادلانه آمریکا، که دسترسی به داروها و مراقبت‌های ضروری پزشکی را محدود می‌کند، تشدید شده است.

وزیر خارجه ایران نوشت: حقیقت باید آشکار شود و کسانی که از برنامه تسلیحات شیمیایی صدام حمایت کردند، باید پاسخگو شوند.

وی تصریح کرد: تحقیقات قضایی انجام‌شده توسط مقامات هلندی که به پیگرد و محکومیت یک فرد هلندی انجامید، قابل تقدیر است، اما همه می‌دانیم که این پیگرد کیفری یک حداقل ممکن بوده و تنها گوشه بسیار کوچکی از واقعیت را آشکار کرده است.

عراقچی تاکید کرد: ما از آلمان می‌خواهیم نتایج تحقیقات گذشته خود را منتشر کند و تحقیقات جامع و شفافی درباره نقش شرکت‌ها و اتباعش در مشارکت در جنایت‌های صدام را انجام دهد. همچنین اصرار داریم کشورهای دیگری که شرکت‌های آنها نیز در این موضوع دخیل بودند، از جمله بریتانیا و آمریکا، باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند.

وزیر خارجه ایران با اشاره به اینکه «عدالت برای قربانیان سلاح‌های شیمیایی بسیار به تاخیر افتاده است اما صدای عدالت‌خواهی آنها هرگز نباید فراموش شود»، افزود: ما به همه کسانی که در حملات شیمیایی وحشیانه صدام جان باختند، و نیز به کسانی که هنوز از جراحات ناشی از آن رنج می‌برند، ادای احترام می‌کنیم.