به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برنامه دولت اجرای اصلاحات ساختاری و قیمت‌ها به نحوی‌ست که درآمدهای حاصل صرف معیشت مردم شود