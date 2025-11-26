عارف:
دولت نظرات مردم درباره مصوبه بنزین را اخذ میکند
معاون اول رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه مصوبه بنزین با همکاری مردم اجرایی میشود، تصریح کرد: دولت برای اینکه تصمیمات منطقی باشد، نظرات مردم را اخذ میکند تا در صورت لزوم اصلاحات انجام شود.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برنامه دولت اجرای اصلاحات ساختاری و قیمتها به نحویست که درآمدهای حاصل صرف معیشت مردم شود
مصوبه بنزین با همکاری مردم اجرایی میشود که اصلاح ساختاری در راستای کاهش واردات است. البته دولت برای اینکه تصمیمات منطقی باشد، نظرات مردم را اخذ میکند تا در صورت لزوم اصلاحات انجام شود.»