معاون ارتباطات دفتر پزشکیان:
رئیسجمهوری پیگیر رفع فیلترینگ است
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه رفع فیلترینگ صرفاً در اختیار رئیسجمهوری نیست، یادآور شد: پزشکیان با قوت در حال پیگیری رفع این مشکل است.
به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گاهی عصبانیت زیاد ولو بهحق هم که باشد باعث قضاوت نادرست میشود.
۱. نقد من در سیاه و سفید کردن جامعه متوجه متولیان فیلترینگ بود نه مردم.
۲. رفع فیلترینگ صرفا در اختیار رئیسجمهور نیست، اما با قوت در حال پیگیری برای رفع این مشکل است.
۳. مراقبت کنیم، جنگ را به درون خانه نیاورند.»