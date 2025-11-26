خبرگزاری کار ایران
معاون ارتباطات دفتر پزشکیان:

رئیس‌جمهوری پیگیر رفع فیلترینگ است

کد خبر : 1719473
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه رفع فیلترینگ صرفاً در اختیار ‎رئیس‌جمهوری نیست، یادآور شد: پزشکیان با قوت در حال پیگیری رفع این مشکل است.

به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گاهی عصبانیت زیاد ولو به‌حق هم که باشد باعث قضاوت نادرست می‌شود.

۱. نقد من در سیاه و سفید کردن جامعه متوجه متولیان فیلترینگ بود نه مردم.

۲. رفع فیلترینگ صرفا در اختیار ‎رئیس‌جمهور نیست، اما با قوت در حال پیگیری برای رفع این مشکل است.

۳. مراقبت کنیم، جنگ را به درون خانه نیاورند.»

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
