عارف در جلسه کارگروه مصوبه بنزین:
دولت برای اصلاحات احتمالی در مصوبه بنزین به نفع مردم آمادگی دارد
معاون اول رئیس جمهور با تاکید براینکه در تمامی طرحهای اصلاح ساختاری با تعامل مردم، نخبگان و مشورت اقدام کردیم و دولت آمادگی دارد در کارگروه مصوبه بنزین و در ادامه اجرای این طرح در صورت نیاز اصلاحات لازم را انجام دهد،تصریح کرد: عواید حاصله از مصوبه بنزین در قالب کالابرگ به صورت منظم ارائه میشود.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در جلسه کارگروه مصوبه بنزین با بیان اینکه دولت چهاردهم از همان روزهای ابتدای کار در چارچوب برنامههای مصوب در برنامه هفتم پیشرفت، اسناد بالادستی و سیاستها و وعدههای انتخاباتی پزشکیان حرکت کرده است، افزود: اصلاح ساختاری از آغاز به کار دولت به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است و راهبرد ما در این مسیر این است که تشکیلات دولت در حد ضرورت، محدود، کارآمد، پویا و با بهره وری بالا شود و پایداری نسبی نیز در شرایط اقتصادی کشور بوجود آید.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در تمامی اقدامات اصلاحات ساختاری و قیمت ها عدم آسیب به معیشت مردم و یا اجرای مکانیزمهای جبرانی همانند کالابرگ در برنامههای اقتصادی دولت قرار گرفت، ادامه داد: کاهش و مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی با وجود شرایط آغاز به کار دولت و همچنین تحمیل یک جنگ خشن توسط رژیم صهیونیستی با همکاری آمریکا در دستور کار دولت در کنار طرحهای اصلاح ساختاری و قیمتها بوده است که در این مسیر گامهای خوبی برداشتیم.
عارف با تأکید بر اینکه راهبرد دولت بر این مبنا بود که در تمامی طرحهای اصلاح ساختاری با تعامل مردم، نخبگان و مشورت اقدام کنیم، خاطرنشان کرد: در خصوص ناترازی بانکها که برای مدتها جمعبندی دولت بود و در تجارب مشابه قبلی شاهد بودیم که مردم نگران منابع خود شدند اما این بار مردم متوجه شدند که در انحلال یکی از بانکها هیچ اتفاقی برای منابع آنان نیفتاده است و با یک مکانیزم اصولی، منطقی و حساب شده به یک بانک معتبر منتقل شد که این اقدام و طرح دولت تصادفی نبود بلکه در جلسات متعدد بارها تصمیمگیری و ارزیابی شد.
معاون اول رئیسجمهور در خصوص راهبرد دولت چهاردهم در زمینه بنزین تأکید کرد: در حال حاضر تولید بنزین در روز ۱۲۰ میلیون لیتر است و این سوال مطرح میشود که آیا اجازه و اختیار داریم که بنزین را با قیمت لیتری ۶۰ سنت وارد کنیم و به مبلغ ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟
وی ادامه داد: سؤال دیگر این است که بنزین به گونهای در جامعه تبیین شده است که هزینهها در کشور به بنزین ارتباط پیدا کرده است و اگر دقت کافی در این زمینه به عمل نیاید، یک تصمیم احساسی آثار تورمی غیرمنطقی خواهد داشت و مردم تحت فشار قرار می گیرند.
عارف با اشاره به جلسات متعدد در دولت در خصوص مصوبه جدید بنزین تصریح کرد: حداقل برای مدت ۷ ماه یک کارگروه زبده و برجسته در خصوص مصوبه جدید بنزینی تشکیل و تصمیمات مختلف بررسی، اصلاح و مقرر شد، اقدامات اولیه و حداقلی با راهبرد کاهش واردات داشته باشیم که البته واردات صفر بنزین جزء راهبردها و اقدامات اصلی دولت چهاردهم است.
معاون اول رئیسجمهور همچنین به تعامل با خبرگان، کارشناسان و تمامی دستگاهها برای ابلاغ مصوبه بنزینی اشاره و تصریح کرد: پس از تصمیم دولت در خصوص مصوبه بنزین بار دیگر در جلسات دولت بررسی کردیم و پس از آن در سطح جامعه مطرح شد و دولت آمادگی دارد در کارگروه مصوبه بنزین و در ادامه اجرای این طرح در صورت نیاز اصلاحات لازم را به عمل آورد.
عارف با اشاره به اینکه مصوبه بنزینی مربوط به خودروهای سهمیه دولتی، لوکس و گرانقیمت وارداتی، مناطق آزاد و صفر نوشماره تولید داخل است، اضافه کرد: سهمیه اصلی ۱۶۰ لیتری بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان که بر اساس تولید داخلی بنزین انجام میشود را حفظ کردهایم و مابقی که بیش از سهمیه نیاز بنزینی دارند، با قیمت ۵۰۰۰ تومان خریداری خواهند کرد.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه طرح بنزین دولت هیچ ارتباطی با طرح واردات بنزین سوپر ندارد، تأکید کرد: در برنامه هفتم پیشرفت برای بنزین سوپر با نرخ آزاد و توسط بخش خصوصی مجوزها داده شده است و این طرح مصوب در برنامه هفتم پیشرفت هیچ ارتباطی با مصوبه جدید بنزین در دولت ندارد چراکه این طرح بر اساس قیمت تمام شده و سود عادلانه برای مردم انجام میشود.
عارف افزود: وزارت نفت پس از بررسیها برای چندین ماه متوالی و با در نظر گرفتن شرایط مناسب طرح بنزین سوپر را با نرخ اعلامی انجام میدهد.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: دولت برای اینکه تصمیمات منطقی باشد نظرات مردم را در اجرای طرح جدید بنزین اخذ میکند و در صورت لزوم اصلاحات انجام میشود و کارگروه مصوبه بنزین شامل مسئولین ارشد اقتصادی و ذیربط اختیارات لازم برای اصلاحات را دارند و یا در صورت نیاز به دولت داده خواهد شد.
عارف با تأکید بر اینکه مصوبه بنزین دولت با همکاری مردم اجرایی میشود که نوعی اصلاح ساختاری در راستای کاهش واردات است، گفت: برنامه و راهبرد دولت در یکسال گذشته اجرای اصلاحات ساختاری و قیمتها بر این مبنا بوده که درآمدهای حاصل را صرف معیشت مردم کند که در این طرح بنزینی دولت نیز عواید حاصله در قالب کالابرگ به صورت منظم ارائه میشود.
معاون اول رئیسجمهور با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی همه دستاندرکاران این طرح اظهارداشت: واردات بنزین برای دولت لیتری ۶۰ سنت تمام میشود و این در حالیست که در روز اول جنگ ۱۲ روزه مصرف بنزین به بالاتر از ۱۹۰ میلیون لیتر در روز رسید اما تولید بنزین داخلی ۱۳۰ میلیون لیتر در روز است و ۶۰ میلیون لیتر مابقی با قیمت ۶۰ سنت وارد شد و به نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان در دسترس مردم قرار گرفت و آیا مردم به ما اجازه میدهند که به این صورت ادامه دهیم چرا که انفال و ثروت ملی است.
عارف تأکید کرد: برنامه دولت برای اجرای طرحها بر این استوار است که گام به گام و با اخذ نظر کارشناسان و تعامل مردم حرکت کنیم.
همچنین در این جلسه که وزرای نفت، کشور و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر هیئت دولت، رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و مسئولان دستگاههای امر حضور داشتند، مقرر شد کمیته اجرایی ذیل کارگروه مصوبه بنزین تشکیل شود.
همچنین در ادامه حاضرین این جلسه به تشریح نظرات، ارزیابیها و پیشنهادات خود در خصوص اجرای مصوبه بنزین دولت پرداختند.