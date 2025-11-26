نیکزاد مطرح کرد؛
بررسی نحوه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک با حضور وزیر تعاون
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست نمایندگان با وزیر تعاون، نحوه اجرای شیوه جدید قانون کالابرگ الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت که در این خصوص خوشبختانه منابع مالی آن پیش بینی شده و دهک بندیهای لازم صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، علی نیکزاد ثمرین، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست نمایندگان مجلس با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص موضوع نحوه اجرای شیوه جدید قانون کالابرگ الکترونیک گفت: در این نشست موارد مربوطه برای اجرای قانون مورد بررسی قرار گرفت، خوشبختانه منابع مالی آن پیش بینی شده و دهک بندیهای لازم صورت میگیرد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده نیز در این خصوص ارائه کردند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ادامه نشست نیز نمایندگان نقطه نظرات خود را در خصوص دهک بندیهای صورت گرفته ارائه کرده و انتقادهایی که دراین خصوص نیز وجود دارد، بیان داشتند و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در خصوص نحوه دهک بندیها ارائه کرد.