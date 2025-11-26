خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نیکزاد مطرح کرد؛

بررسی نحوه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک با حضور وزیر تعاون

بررسی نحوه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک با حضور وزیر تعاون
کد خبر : 1719423
لینک کوتاه کپی شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست نمایندگان با وزیر تعاون، نحوه اجرای شیوه جدید قانون کالابرگ الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت که در این خصوص خوشبختانه منابع مالی آن پیش بینی شده و دهک بندی‌های لازم صورت گرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، علی نیکزاد ثمرین، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست نمایندگان مجلس با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص موضوع نحوه اجرای شیوه جدید قانون کالابرگ الکترونیک گفت: در این نشست موارد مربوطه برای اجرای قانون مورد بررسی قرار گرفت، خوشبختانه منابع مالی آن پیش بینی شده و دهک بندی‌های لازم صورت می‌گیرد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده نیز در این خصوص ارائه کردند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ادامه نشست نیز نمایندگان نقطه نظرات خود را در خصوص دهک بندی‌های صورت گرفته ارائه کرده و انتقاد‌هایی که دراین خصوص نیز وجود دارد، بیان داشتند و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در خصوص نحوه دهک بندی‌ها ارائه کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات