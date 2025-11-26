به گزارش ایلنا، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه اجلاس کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه، اظهار داشت که همچنان برخی کشورهای غربی مدعی انجام تحقیق درباره نقش شرکت‌ها و شهروندانشان در تأمین مواد شیمیایی برای رژیم صدام هستند، اما ایران هنوز از نتیجه این تحقیقات مطلع نشده است.

وی با اشاره به اینکه در برخی موارد محاکماتی انجام شده اما از نظر ایران کامل نیست، تأکید کرد: پیگیری این موضوع در دستور کار دائمی ما قرار دارد تا هم عاملان این اقدامات مجازات شوند و هم غرامت لازم به قربانیان سلاح‌های شیمیایی در ایران و عراق پرداخت شود.

عراقچی در ادامه یکی از محورهای اساسی اقدامات ایران را مقابله با تحریم‌های ظالمانه آمریکا دانست که به گفته او، نه‌تنها مردم ایران را تحت فشار قرار داده، بلکه برای مصدومان شیمیایی نیز محدودیت‌هایی در دسترسی به داروهای مورد نیاز ایجاد کرده است.

وی افزود: اگرچه ما با روش‌های مختلف تلاش می‌کنیم نیازهای دارویی را تأمین کنیم، اما این مسئله توجیه‌کننده ممنوعیت‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا نیست و حتما سازمان منع سلاح‌های شیمیایی باید در این زمینه ورود کند.

وزیر خارجه ایران همچنین به حملات انجام‌شده در جنگ اخیر به تأسیسات هسته‌ای و برخی صنایع شیمیایی ایران اشاره کرد و گفت: این تأسیسات و صنایع برای اهداف صلح‌آمیز مورد استفاده قرار می‌گرفتند و حمله به آن‌ها خطر انتشار مواد شیمیایی و رادیواکتیو را در پی دارد؛ خطری که هم جان انسان‌ها را تهدید می‌کند و هم محیط‌زیست را، و ممکن است محدود به مرزهای ایران نباشد وقتی منتشر شوند.

عراقچی افزود: این موضوعات را در سخنرانی رسمی خود و همچنین در دیدار با مدیرکل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی مطرح کردم و ایشان نیز گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کرد.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پایان از همراهی «حسین‌پور»، نماینده سردشت در مجلس شورای اسلامی، در این سفر قدردانی کرد و گفت: ایشان نماینده قربانیان سلاح‌های شیمیایی هستند و حضورشان بسیار موثر، تأثیرگذار و مفید بود.