خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیئت دولت صورت گرفت؛

ارائه گزارش وزیر تعاون از کیفیت اجرای طرح کالابرگ

ارائه گزارش وزیر تعاون از کیفیت اجرای طرح کالابرگ
کد خبر : 1719389
لینک کوتاه کپی شد.

یکصد و سی و ششمین جلسه هیئت دولت به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضا، صبح امروز ۵ آذر ۱۴۰۴، تشکیل شد و اعضا موارد و مسائل اجرایی دستگاه‌های مربوطه را تشریح کردند.

به گزارش ایلنا، در این جلسه همچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین گزارشی درباره مسائل مربوط به روابط دوجانبه و همکاری‌های بخش‌های دولتی و خصوصی دو کشور ارائه کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در جلسه امروز گزارشی درباره نحوه اجرای طرح کالابرگ و اقداماتی که در دولت چهاردهم در این زمینه انجام شده ارائه کرد و اظهار داشت: در حالی که قبلا در ۹ مرحله جمعا ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور از این طرح بهره‌مند شده بودند، در دولت چهاردهم تا کنون در ۴ مرحله، حدود ۸۴ میلیون نفر کالابرگ دریافت کرده‌اند.

بر اساس گزارش دکتر میدری، در دولت سیزدهم در مجموع ۲۶ همت معادل ۵۰۴ میلیون دلار و در دولت چهاردهم تا به حال در مجموع ۱۰۰ همت، معادل ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار کالا در ۲۵۴ هزار فروشگاه در قالب این طرح عرضه شده است.

در جلسه امروز همچنین به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و با تایید هیئت وزیران، کاپیتان «عبدالحّی» به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی «ایران‌ایر» انتخاب و معرفی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات