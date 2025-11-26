سعیدی در تذکر شفاهی:
روسای قوای سه گانه تدابیر ویژهای در رابطه با نیروهای شرکتی اتخاذ کنند
نماینده مردم «مبارکه» در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل مربوط به نیروهای شرکتی در کشور اظهار کرد: در واقع مجلس در این بخش وارد عمل شده است لذا هم دولت و مجلس، و هم دستگاهها برای انجام اقدامات در این بخش اعلام آمادگی کردند. لذا هم مجمع و هم روسای قوا باید تدابیر ویژهای در این بخش داشته باشند.
به گزارش ایلنا، زهرا سعیدی، طی تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته بسیج، گفت: باید موضوع تغییر کاربری در جریان بحران کشت کشاورزان مدنظر قرار گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید به این سوال پاسخ داده شود که ما از جیب چه کسی میزنیم و به چه دلیل درآمد کاذب برای یکسری شرکتها ایجاد میکنیم. تقاضا دارم طی روزهایی که مردم نیازمند حال خوب هستند، یک تصمیم ویژه برای کاهش گسست اجتماعی گرفته شود تا مشکل نیروهای شرکتی حل شود.