به گزارش ایلنا، سید مرتضی محمودی در نشست علنی امروز ( چهارشنبه، ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: گران کردن بنزین، گردن پولدارها و ثروتمندان را کلف‌تر می‌کند از طرفی کمر مردم مستضعف و طبقات پایین را میشکند.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: شما قبل از اینکه سراغ گران‌سازی بنزین بروید، باید اول مشخص کنید چه کسانی در مقابل انتقال سهمیه به کارت بانکی و کد ملی ایستاده اند. این موارد را درست کنید.

وی افزود: قاچاق گسترده و حساب شده سوخت توسط چه کسایی هدایت می‌شود. باید با این موارد برخورد کنید. از طرفی باید مشخص شود که چه کسی در مقابل واردات خودروهای با کیفیت و مصرف پایین ایستاده است.

