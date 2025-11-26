محمودی در تذکر شفاهی:
گرانسازی بنزین، کمر مردم مستضعف و طبقات پایین را میشکند
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: گرانسازی بنزین، کمر مردم مستضعف و طبقات پایین را میشکند.
به گزارش ایلنا، سید مرتضی محمودی در نشست علنی امروز ( چهارشنبه، ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: گران کردن بنزین، گردن پولدارها و ثروتمندان را کلفتر میکند از طرفی کمر مردم مستضعف و طبقات پایین را میشکند.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: شما قبل از اینکه سراغ گرانسازی بنزین بروید، باید اول مشخص کنید چه کسانی در مقابل انتقال سهمیه به کارت بانکی و کد ملی ایستاده اند. این موارد را درست کنید.
وی افزود: قاچاق گسترده و حساب شده سوخت توسط چه کسایی هدایت میشود. باید با این موارد برخورد کنید. از طرفی باید مشخص شود که چه کسی در مقابل واردات خودروهای با کیفیت و مصرف پایین ایستاده است.