دولت اجازه حذف ارز ترجیحی را ندهد

به گزارش ایلنا، غلامحسین زارعی در نشست علنی امروز ( چهارشنبه، ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: وظیفه می‌دانم اصالتا از طرف خودم و نیابتا از طرف مردم استان بوشهر و شهرستان‌های دشتی و تنگستان از ریاست جمهور و وزیر نفت تشکر کنم که یک دستور انقلابی صادر کرده و امید تازه‌ای به مردم این دیار هدیه کردند و آن آغاز عملیات اجرایی حفاری میدان گازی مشترک ایران و عربستان تحت عنوان فرزاد بی‌ است که بزرگترین هدیه‌ای بود که این دوستان تقدیم مردم این دیار کردند.

نماینده مردم دستی و تنگستان در مجلس در تذکر به دولت در خصوص ارز ترجیحی اضافه کرد: با توجه به تورمی که در حوزه مواد غذایی و معیشتی ایجاد شده ، حذف هرگونه ارز ترجیحی قطعا تبعات جبران ناپذیری دارد که از دولت می‌خواهم که در این زمینه ورود کرده و اجازه ندهند ارز ترجیحی حذف شود.

