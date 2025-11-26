سخت کردن معیشت به مردم ناشی از نداشتن برنامه در شرایط تحریمی است

به گزارش ایلنا، فریدون همتی در نشست علنی امروز (چهارشنبه؛ ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تسلیت ایام فاطمیه و تبریک هفته بسیج، چالش جدی کشور را فقدان ثبات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دانست و گفت: کاهش ارزش پول ملی، تورم، گرانی و سخت کردن معیشت به مردم ناشی از نداشتن جدیت اهتمام و برنامه و هدف روشن در شرایط تحریمی و همچنین اجرا نشدن صحیح و به هنگام برنامه‌هاست.

نماینده مردم ایلام، ایوان، شیروان، چرداول و مهران در مجلس با بیان اینکه تراز مدیریتی کشور در مسیر نزولی قرار گرفته است، ادامه داد: دولت در این شرایط باید به تقویت برخی اعضای کابینه و مدیریت‌های استانی از میان نخبگان، جوانان و زنان پرتلاش بپردازد، تریبون مجلس باید صدای عدالت سرزمینی و تعادل توسعه ای و منافع محلی و ملی باشد.

همتی با تأکید بر برنامه ریزی درست و تغیییر رویه ها در راستای استفاده بهینه از مزیت های متنوع استان اضافه کرد: استان ایلام اگرچه در نقشه جغرافیایی کوچک به نظر می‌رسد اما در نقشه وفاداری و ایثار و تامین منافع و منابع کشور یکی از نقاط قوت و مقاومت ایران اسلامی و دارای مزیت ها و ثروت‌های فراوان است اما باید دید که مردم آن چگونه زندگی می کنند.

وی با انتقاد از نتایج معیوب نظام و برنامه ریزی چند دهه گذشته بیان کرد: استان‌های کشور از هرمزگان، سیستان و بلوچستان ، بوشهر ، خوزستان ، ایلام، کرمانشاه ،کردستان، آذربایجان غربی، تبریز ، شمال و شرق کشور و استان‌های میانی دارای مزیت‌های متنوع و گوناگونی هستند که با تغییر رویه در نظام برنامه‌ریزی قادر خواهیم بود تا ثروت این کشور افزایش یابد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: استان ایلام در قالب میادین موجود نفتی شناخته شده دارای حداقل ۱۳ میلیارد بشکه نفت خام درجاست که با احتساب حداقل ارزش اقتصادی این ثروت، استان ایلام دارای ۷۸۰ میلیارد دلار دارایی است که از آن استفاده نمی‌کند.

همتی با تأکید بر اینکه استان ایلام از حدود ۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار از محل تولید ۲۰۰ هزار بشکه نفت و ۶.۲ گاز سالانه نزدیک به ۵ میلیارد دلار منابع نقد خلق و به صندوق کشور واریز می‌کند، گفت: این شرایط در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: به دلیل مهار نشدن رودخانه‌های مرزی نظیر رودخانه چنگوله، تلخاب، زینگان، کناره و بقیه رودخانه‌ها سالانه بیش از یک میلیارد بیش از یک میلیارد متر مکعب آب شیرین از کشور خارج می‌شود که ارزش اقتصادی این ثروت حداقل صد همت برآورد می‌شود که آن را از دست میدهیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مزیت های قریب به 430 کیلومتری مرزی استان با کشورهای همسایه افزود: از این رو ضرورت دارد تا علاوه بر مزیت‌های گردشگری و کشاورزی، بازارچه هلاله شمالی، شیلات، چنگوله و توسعه مرز مهران به عنوان رویکرد اصلی دولت واقع شود.

همتی با انتقاد از وضعیت زندگی مردم ایلام علیرغم سهم قابل 5 میلیارد دلاری در تولید ثروت برای کشور ادامه داد: مردم استان ایران با داشتن این ثروت اما دارای پایین ترین درآمد، عقب ماندگی امکانات پزشکی، بالاترین نرخ بیکاری، نرخ خودکشی، خروج نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی استان را داریم. بنابراین از مجلس دوازدهم به عنوان پرچمدار تغییر نظام برنامه‌ریزی و روش‌های برنامه‌ریزی انتظار می رود تا در زمینه شکوفایی استعدادهای کشور اقدام کند.

