پیام تبریک دریادار سیاری خطاب به دریادار ایرانی

به گزارش ایلنا، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی پیامی خطاب به امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، ضمن تبریک هفتم آذر به او و دیگر فرماندهان، افسران و کارکنان نداجا، اقدامات آنان در جریان جنگ تحمیلی را موجب افتخار ملت ایران دانست و اقدامات این نیرو در جریان عملیات مروارید را جاودان خواند.

متن پیام تبریک امیر دریادار سیاری به شرح زیر است:

همرزم ارجمند امیر دریادار شهرام ایرانی

فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

هفتم آذرماه؛ یادآور روزی است که دریادلان مومن ارتش جمهوری اسلامی ایران، با سینه‌هایی سرشار از ایمان و اراده‌ای پولادین، سیادت دریایی این سرزمین را برپهنه‌های مواج جهان تثبیت کردند. روزی که در حماسه ماندگار و عملیات غرور آفرین مروارید ۱۳۵۹، آتشفشانی از غیرت و صلابت را بر دشمن بعثی فرو ریختند و با انهدام و درهم کوبیدن بنیان‌های حیاتی دشمن، نام نیروی دریایی ارتش را در طومار افتخاران جاودان این ملت حک کردند.

امروز این شجره طیبه اقتدار، با صلابتی مضاعف بارور شده است؛ چنانکه به فرموده فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) روحیه تحول‌پذیر، ابتکار عملی و اعتماد به نفس برخاسته از ایمان در قامت یک نیروی کاملا راهبردی قد برافراشته است. تجلی این بالندگی اعزام ناوگروه ۸۶ و فتح مقتدرانه اقیانوس‌هاس سهمگین بود، رخدادی که جغرافیای قدرت را در دریاها دگرگون ساخت و با طنین جهانی خود نشان داد که فرزندان ایران اسلامی دیگر نه تنها پاسداران سواحل وطن، بلکه امینان پرچم جمهوری اسلامی و بازیگر فعال آب‌های آزاد و قایانوس‌های راهبردی هستند.

بی تردید نیروی دریایی ارتش به برکت خون شهیدان و مجاهدت فرماندهان و کارکنان مومن و بصیر خود، چکاد رفیع اقتدار دفاعی، عمق راهبردی و عزت دریایی و بازدارندگی هوشمند در پهنه‌های بین‌المللی است، نیرویی که با اتکا بر دانش بومی، فناوری پیشرفته، تاکتیک‌های ابتکاری و روحیه جهادی، دریا را از صحنه تهدید به میدان عزت و اقتدار بدل ساخته و معادلات فدرت را در پهنه آب‌های آزاد بازتعریف کرده است.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان هشت سال دفاع مقدس به ویژه شهدای نیروی دریایی راهبردی، ابنجانب فرارسیدن هفتم آذرماه «روز نیروی دریایی راهبردی» را به جنابعالی و آحاد کارکنان ولایی و شجاع آن نیرو و خانواده‌های صبور و فهیم آنان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روز افزون آن نیروی راهبردی را در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زاعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) مسئلت می‌کنم.»