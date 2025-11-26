هاشمینیا در تذکر شفاهی:
قانون بودجه زیر پا گذاشته شد و قیمت بنزین افزایش یافت
نماینده مردم خرم آباد و چگینی در مجلس خواستار توجه بیشتر به استانهای غیر برخوردار و اجرای سیاستهای هوشمندانه در حوزه سوخت شد و گفت: قیمت بنزین و گازوئیل باید به شکل ملی و با عدالت اجتماعی توزیع شود.
به گزارش ایلنا، هادی هاشمینیا در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۵ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک هفته بسیج خطاب به رئیس جمهور گفت: بیمار بدحال را به حال خود وا نمیگذارند، استانهای غیر برخوردار نیز نیازمند توجه و درمان هستند. چرا سفر خودرو به استان لرستان به تأخیر میافتد؟ نیاز نیست پایتخت تغییر کند، کافی است توجه به استانهای غیر برخوردار افزایش یابد تا ناترازیها برطرف شود.
وی با انتقاد از سیاستهای فعلی در حوزه سوخت افزود: دولت باید بنزین و گازوئیل را ملی کند. امروز این سوختها بهطور کامل ملی نیستند. قانون بودجه زیر پا گذاشته شد و قیمت بنزین افزایش یافت. ما زمانی میتوانیم ادعا کنیم که بنزین و گازوئیل ملی است که به هر فرد ایرانی با کد ملی یا سرپرست خانوار، روزانه سهمیه مشخص اختصاص یابد و امکان انتقال سهمیه از طریق اپلیکیشن و بازار مجازی فراهم شود. دولت نقش مدیریتی داشته باشد، جایگاهها مجاز به دریافت کارمزد رقابتی باشند و سقف قیمت در بورس کالا کنترل شود تا عدالت اجتماعی برقرار گردد.
هاشمینیا در ادامه با انتقاد از سیاستهای پولی گفت: سیاستهای افزایش نرخ ارز و نرخ بهره بالا پاسخگو نیستند. ضرورت دارد سیاستهای پولی به سیاستهای مالی هوشمند تغییر کند. سیاستهای پولی انقباضی هزینه تامین مالی را افزایش میدهند و نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد هدایت میشود.
نماینده مردم خرم آباد و چگینی در مجلس با ارائه راهکارهای پیشنهادی گفت: مالیاتگیری از ذینفعان ارزی به صورت تدریجی و برنامهریزی شده، بازگشت هوشمند ارز صادراتی، هوشمندسازی یارانهها با قیمتگذاری پلکانی و اصلاح نظام مالیاتی. این اقدامات میتواند تعادل و عدالت اجتماعی را برقرار کند.