معینی‌آرانی در تذکر شفاهی:

روند پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری نگران‌کننده است

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس، با انتقاد از کندی روند پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری گفت: صدها جوان در این شهرستان‌ها معطل دریافت تسهیلات هستند و خواستار نظارت فوری وزیر اقتصاد و بانک مرکزی شد.

به گزارش ایلنا، مصطفی معینی‌آرانی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۵ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: امروز صدها جوان ما در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل در صف دریافت تجهیزات وام ازدواج و فرزندآوری مانده‌اند. روند بررسی پرونده‌ها برای تخصیص وام در برخی بانک‌ها به طور نگران‌کننده‌ای کند است.

وی خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی گفت: از شما درخواست می‌کنم به فوریت و با نظارت جدی بر عملکرد بانک‌های شهرستان کاشان، آران و بیدگل موجبات رفع مشکل و کوتاه شدن صف‌های وام را فراهم آورید تا جوانان واقعی از این تسهیلات بهره‌مند شوند و دیگر شاهد توقف‌های آزاردهنده نباشیم.

