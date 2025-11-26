به گزارش ایلنا، مصطفی معینی‌آرانی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۵ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: امروز صدها جوان ما در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل در صف دریافت تجهیزات وام ازدواج و فرزندآوری مانده‌اند. روند بررسی پرونده‌ها برای تخصیص وام در برخی بانک‌ها به طور نگران‌کننده‌ای کند است.

وی خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی گفت: از شما درخواست می‌کنم به فوریت و با نظارت جدی بر عملکرد بانک‌های شهرستان کاشان، آران و بیدگل موجبات رفع مشکل و کوتاه شدن صف‌های وام را فراهم آورید تا جوانان واقعی از این تسهیلات بهره‌مند شوند و دیگر شاهد توقف‌های آزاردهنده نباشیم.

