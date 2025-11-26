سهمیه سوخت ماشین آلات کشاورزی در فصل کشت پاییزه باید اصلاح شود

به گزارش ایلنا، رستگار یوسفی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: وضعیت نهاده‌های دامی و کشاورزی به معضلی برای کشاورزان تبدیل شده و باید در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی شود.

نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی در تذکر دیگری خطاب به نوری قزلجه گفت: سهمیه سوخت ماشین آلات کشاورزی در فصل کشت پاییزه باید اصلاح شده تا قدری از مشکلات کشاورزان در این خصوص کاهش یابد.

