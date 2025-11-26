خبرگزاری کار ایران
یوسفی در تذکر شفاهی:

سهمیه سوخت ماشین آلات کشاورزی در فصل کشت پاییزه باید اصلاح شود

نماینده مردم پاوه در مجلس گفت: سهمیه سوخت ماشین آلات کشاورزی در فصل کشت پاییزه باید اصلاح شده تا قدری از مشکلات کشاورزان در این خصوص کاهش یابد.

به گزارش ایلنا، رستگار یوسفی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: وضعیت نهاده‌های دامی و کشاورزی به معضلی برای کشاورزان تبدیل شده و باید در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی شود.

نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی در تذکر دیگری خطاب به نوری قزلجه گفت: سهمیه سوخت ماشین آلات کشاورزی در فصل کشت پاییزه باید اصلاح شده تا قدری از مشکلات کشاورزان در این خصوص کاهش یابد.

