ذوالنوری در تذکر شفاهی:

قیمت تمام شده بالای مسکن دولتی به نفع دلالان تمام شده است

نماینده مردم قم در مجلس گفت: سوء مدیریت و قیمت بالای تمام شده مسکن دولتی باعث شده این مسئله به نفع دلالان و بنگاه داران بشود.

به گزارش ایلنا، مجتبی ذوالنوری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور و وزیر مسکن و شهرسازی گفت: یکی از نیازهای اساسی مردم مسکن است و کاری که در دولت قبل انجام شد، تحت عنوان مسکن ملی یک راه بسیار درست تقریبا طی شده است، اما متاسفانه در اثر کم کاری، غفلت و بی‌توجهی این امر مهمی که می‌توانست یکی از عوامل بسیار اثرگذار جلب رضایت مردم باشد به ضد مردم تبدیل شده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: لازم است یک وام با تنفس لازم اختصاص دهیم برای اینکه پروژه از دست اعضا در نرود، تاخیر در انجام پروژه‌ها و سوء مدیریت و قیمت بالای تمام شده باعث شده این مسئله به نفع دلالان و بنگاه داران بشود.

وی تاکید کرد: نمونه‌های این موضوع پروژه‌های مسکن مهر استان قم است که بلاتکلیف مانده، شما را به خدا به داد مردم برسید.

