رشیدی در تذکر شفاهی:

تصمیم دولت درباره بنزین «غلط» است

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از نحوه اجرای کالابرگ الکترونیکی و سیاست بنزینی دولت، این اقدامات را موجب فشار مضاعف بر معیشت مردم دانست و خواستار اصلاح فوری رویکردهای اقتصادی دولت شد.

به گزارش ایلنا، محمد رشیدی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، 5 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با تبریک هفته بسیج به «ملت شجاع، مقاوم و خداجوی ایران» گفت: شما دارید چه کار می‌کنید؟ شما ۵۰۰ هزار تومان یارانه ملت را در قالب کالابرگ الکترونیکی به آن‌ها می‌دهید. آیا ۱۱ قلم کالای سفره مردم با ۵۰۰ هزار تومان تأمین می‌شود؟ مردم دیگر نمی‌دانند با شما چه کار کنند. توی اتاق شیشه‌ای نشستید و خبر از وضعیت ملت ندارید؛ ظاهراً وضعیت معیشتی مردم خوب نیست، مردم نگران‌اند، مردم ناراحت‌اند.

رشیدی سپس به موضوع بنزین پرداخت و اظهار داشت: امروز مسئله بنزین یک مسئله بسیار مهم است. این تصمیم غلطی است که گرفتید. شما ماشینی که ۱۴ یا ۱۵ لیتر مصرف می‌کند به مردم داده‌اید، بعد می‌خواهید بنزین را هم گران کنید؟ دست بکشید از این سیاست‌های غلط. هم به مردم دارید چوب می‌زنید، هم می‌گویید پیاز بخورند و هم جریمه شوند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس تأکید کرد: اجازه بدهید مردم از ماشین روز دنیا با مصرف کم و خودروهای هیبریدی استفاده کنند، بعد بنزین را گران کنید. این سیاست غلط است و ما قطعاً مخالف هستیم و در مقابل این سیاست مجلس خواهد ایستاد. به مردم این‌قدر ضربه نزنید.

رشیدی در پایان از دولت خواست: خواهش می‌کنم از سیاست‌های غلط اقتصادی خود برگردید و یک وحدت رویه اقتصادی در دولت پیش بگیرید که به نفع ملت باشد و مردم را بیش از این ناراحت نکنید.

