باقری در تذکر شفاهی:
نیروگاه بناب را از مدار تولید خارج کنید
نماینده مردم بناب در مجلس گفت: نیروگاه بناب را از مدار تولید خارج کنید؛ چراکه آلودگی نفس مردم را گرفته است.
به گزارش ایلنا، محمد باقری در نشست علنی امروز ( چهارشنبه، ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی ضمن گرامیداشت هفته بسیج گفت: آقای رئیس جمهور! آیا میدانید شاخص آلایندگی در شهرستان بناب به نزدیک ۲۵۰ رسیده است. نیروگاه بناب را از مدار تولید خارج کنید. مردم بناب هر روز کشته و یا در بیمارستان بستری میشوند و یا در فکر مهاجرت به شهرهای دیگر هستند. لذا دستور دهید هر چه سریعتر از تهران مازوت کم سلفور به نیروگاه بناب تحویل داده شود یا حداکثر در این روزها به گاز تبدیل شود.
نماینده مردم بناب در مجلس خطاب به وزیر نفت اضافه کرد: تعلل دیگر صحیح نیست و باید مجوزهای لازم را به پالایشگاه تبریز برای تولید مازوت کم سلفور بدهید. تعلل نکنید چراکه مردم منطقه دیگر تحمل این همه آلایندگی را ندارند. به داد مردم برسید و هرچه سریعتر مازوت سوزی نیروگاه بناب را تعیین تکلیف کنید.