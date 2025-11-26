به گزارش ایلنا، محمد باقری در نشست علنی امروز ( چهارشنبه، ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی ضمن گرامیداشت هفته بسیج گفت: آقای رئیس جمهور! آیا می‌دانید شاخص آلایندگی در شهرستان بناب به نزدیک ۲۵۰ رسیده است. نیروگاه بناب را از مدار تولید خارج کنید. مردم بناب هر روز کشته و یا در بیمارستان بستری می‌شوند و یا در فکر مهاجرت به شهرهای دیگر هستند. لذا دستور دهید هر چه سریعتر از تهران مازوت کم سلفور به نیروگاه بناب تحویل داده شود یا حداکثر در این روزها به گاز تبدیل شود.