آقارکاکلی در تذکر شفاهی:
افزایش قیمت بنزین راهحل کشور نیست
نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس،خطاب به رئیسجمهور گفت: افزایش قیمت بنزین راهحل کشور نیست؛ درِ خودروسازانی را که محصولات بیکیفیت و پرمصرف تولید میکنند، ببندید.
به گزارش ایلنا، عبدالحکیم آقارکاکلی در نشست علنی امروز چهارشنبه 5 آذر ماه در تذکر شفاهی خود در صحن علنی مجلس، ضمن تبریک هفته بسیج و قدردانی از زحمات بسیجیان سلحشور و انقلابی، از مردم شریف ایران نیز بهدلیل حضور گسترده در تشییع و بدرقه ۳۰۰ شهید گمنام کشور تقدیر کرد و گفت: این شهدا گمنام نیستند و قطعاً خوشنامی آنها در فرهنگ ایثار و شهادت بالاترین منزلت را دارد. انشاءالله سفر آنها نزد خالق یکتا، سفر کاروان اهالی بهشت خواهد بود.
وی افزود: شکی نیست که امنیت راهبردی و اقتدار ملی امروز ما مرهون خون شهدا، وفاداری ملت شریف ایران و غیرت و رشادت نیروهای مسلح و حافظان امنیت کشور است.
آقار کاکلی در ادامه با انتقاد از ضعفهای آشکار در مقابله با آتشسوزی اخیر جنگلهای هیرکانی گفت: با وجود همه تلاشها، بار دیگر شاهد از بین رفتن بخشی از جنگلهای هیرکانی شدیم. ضعف ما در اطفای حریق دوباره به دنیا نشان داده شد؛ نبود و کمبود بالگرد، نبود پایگاهها و مراکز اطفای حریق در استانهای شمالی و محدوده جنگلهای هیرکانی این کاستی را بیشتر نمایان کرد.
وی تأکید کرد: چرا در کشور ما تعریف مدیریت بحران تنها بعد از وقوع بحران است؟ امروز پیشگیری خود یک علم است و نپرداختن به آن نشان از بیتدبیری ماست.
این نماینده مردم در مجلس در بخش دیگری از تذکر خود به موضوع بنزین پرداخت و خطاب به رئیسجمهور گفت: آقای دکتر پزشکیان! افزایش قیمت بنزین تنها راهکار این روزهای کشور نیست. درِ لگن سازانی را که تحت عنوان خودروساز معرفی میشوند تخته کنید. خودروهایی که میسازند نه کیفیت دارد، نه ایمنی، و بیشترین مصرف سوخت را در دنیا به خود اختصاص دادهاند.
آقار کاکلی افزود: صرفهجویی سوخت را از مبدا کنترل کنید. چرا هر دولتی که پای کار میآید حریف خودروسازان نیست؟ مردم حاضرند بنزین کمتری مصرف کنند، حاضرند بنزین را به قیمت جهانی بپردازند، اما انتظار دارند خودروهای باکیفیت دنیا را در همین کشور به قیمت دنیا سوار شوند. اینها را رعایت کنید جناب آقای دکتر پزشکیان!