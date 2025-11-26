بیگلری در تذکر شفاهی:
مردم توان خرید گوشت، مرغ و روغن را ندارند
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی گفت: افزایش قیمت کالاهای اساسی فشار شدیدی به مردم وارد کرده و مردم دیگر توان خرید گوشت، مرغ و روغن را ندارند. بارها و بارها این موضوع را به جنابعالی و سایر مسئولان رساندهام اما همچنان وضعیت معیشتی مردم رو به وخامت است.
به گزارش ایلنا، محسن بیگلری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ آذرماه) مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: افزایش قیمت کالاهای اساسی فشار شدیدی به مردم وارد کرده و مردم دیگر توان خرید گوشت، مرغ و روغن را ندارند. بارها و بارها این موضوع را به جنابعالی و سایر مسئولان رساندهام اما همچنان وضعیت معیشتی مردم رو به وخامت است.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تشدید بحران کمآبی در منطقه افزود: هر روز مشکل کمآبی و نگرانی مردم بیشتر میشود. برای هزارمین بار به وزیر محترم نیرو تذکر میدهم که مشکل آب بانه را جدی بگیرد. سدهای بانه خالی شده و لازم است شخص وزیر یا معاون مربوطه از منطقه بازدید کنند تا ببینند مردم چه میکشند.
بیگلری تأکید کرد: مردم در روز کمتر از یک ساعت آب دارند. هرچه سریعتر دستور دهید پیمانکار مربوطه سرعت بیشتری به کار بدهد.