انتقاد از مرکز سنجش آموزش و پرورش کشور

به گزارش ایلنا، عباس گلرو، طی تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذرماه )مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته بسیج، گفت: هفتم آذر سالروز نیروی دریایی و شهادت جمعی از دریادلان ارتش جمهوری اسلامی و دریادار امیر محمد ابراهیم همتی که افتخار ملی و افتخار استان سمنان بودند را گرامی می‌دارم.

وی طی تذکری به وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: آقای وزیر به فکر مرکز سنجش آموزش و پرورش کشور باشید؛ گلایه‌های مردمی در حوزه بی‌عدالتی در برگزاری آزمون‌ها و شبهاتی که وجود دارد. از این رو متأسفانه گزارشی که بنده به شما دادم و جوابی که دریافت کردم قانع‌کننده نیست.

وی بیان کرد: مرکز سنجش رو جدی بگیرید !گلایه‌های مردمی زیاد است. همچنین انحلال سازمان عشایری کشور اشتباه بزرگی است که از آقای حسین‌زاده، معاون رئیس جمهور انتظار داریم که در این حوزه تجدید نظر کنند.

