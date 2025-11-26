سهامداران متخلف بانک آینده باید بازداشت شوند

به گزارش ایلنا، رسول بخشی دستجردی در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، 5 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با طرح این پرسش که حکم کسی که در منزل اقدام به چاپ پول کرده و از این طریق، بازار را خالی و به خود وام می دهد چیست، گفت: بانک آینده از هیچ، پول خلق می کرد و به خود وام می داد که آنها را نیز پس نداده است. این بانک به شرکت هایی که به این بانک تعلق داشت، وام داده و همچنین سود بالاتر از نرخ مصوب می داد که باعث ایجاد ناترازی در سایر بانک ها می شد و اکنون 570 همت بدهی دارد لذا نباید حکم این بانک صرفا انحلال باشد بلکه باید سهامداران متخلف آن بازداشت شوند در غیر این صورت مردم باید این هزینه را بدهند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تأکید کرد: در حال حاضر توپ در زمینه قوه قضائیه است. بانک پاسارگاد، بانک گردشگری، بانک دی و بانک سرمایه نیز از جمله بانک هایی هستند که تخلفات گسترده دارند و باید به آن رسیدگی شود. بانک مرکزی برخورد جدی با بانک های متخلف را همچون بانک آینده در دستور کار داشته باشد.

وی افزود: تصور نکنید بانک ها واسطه پول بوده و به سپرده های مردم وام می دهند. بانک ها خالق پول هستند و از هیچ و با نوک خودکار، پول درست می کنند. آنها روزانه 10 همت خلق پول دارند که 70 درصد این میزان به جیب یک درصد از سپرده‌ها می رود.

بخشی دستجردی در ادامه اصلی ترین دلیل برای خلق پول گسترده را بهره و سود بانکی دانست و افزود: هرچه سود بانکی بالاتر باشد، خلق پول گسترده و پتانسیل آن بالاتر است. بدترین راه خلق پول از طریق سود بانکی است که مطلقا قابل هدایت نبوده و عامل اصلی طلاق و بیکاری است. اگر دولت می خواهد از اقتصاد، سفره و معیشت مردم حفاظت کند باید نرخ بهره های بانکی را کاهش دهد که در برخی جاهای بازار غیررسمی ماهیانه به ازای صد میلیون تومان، 8 میلیون تومان است. اگر دولت قصد خدمت رسانی داشته و می خواهد قیمت اقلام را ثابت نگاه دارد، کیفیت خودرو را سامان داده و جاده ها را بهسازی کند باید تمام تمرکز خود را روی کاهش بهره های بانکی بگذارد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه با بیان اینکه تا زمانی که بهره بانکی در کشور ما بالاتر از سایر کشورها باشد، دلار در کشورمان آقایی خواهد کرد، اظهار داشت: افزایش بهره بانکی محکوم به شکست خواهد بود. کاهش بهره بانکی نیز مستلزم مقابله مؤثر با سفته بازی در بازارهای مخرب تولید است و دولت باید از فروش طلای خام و شمش به مردم دست کشیده و قانون مبارزه با قاچاق کالا را به درستی اجرا کند.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: خرید طلا و دلار مضر است و نقدینگی نباید به سمت سکه و زمین برود. سؤال ما از دولت این است که طی 8 ماه گذشته چه اقدامی در این راستا شده است. زمین های قابل استفاده بسیار زیاد است اما به صورت راکد در اختیار دستگاه ها در اطراف شهرها است.

بخشی دستجردی اضافه کرد: وسعت ژاپن یک پنجم خاک ایران است اما پایتخت این کشور 9 برابر بزرگ تر از تهران است. تهران به لحاظ جمعیت بیست و دومین پایتخت دنیا است اما از نظر مساحت صد و بیست و پنجمین شهر دنیاست چرا که اجازه توسعه افقی به آن نداده ایم و افراد روی هم زندگی می کنند در حالی که در اطراف شهرها زمین وجود دارد اما متأسفانه در ید انحصار صاحبان کنز است.

عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان با تأکید بر اینکه ما به قوانین مبارزه با کنز در زمین و املاک و طلا نیازمندیم، عنوان کرد: این موضوع در قالب طرحی تدوین شده که از نمایندگان می خواهیم آن را امضا کنند. کنز در اسلام حلال است و به این موضوع در قرآن کریم اشاره شده که باید به آن عمل کنیم.

وی در ادامه خطاب به نمایندگان افزود: طرح الزام دولت به کاهش نرخ سود بانکی به زودی در دسترس شما خواهد بود که امیدواریم آن را امضا کنید تا مشکلات این حوزه برطرف شود و حجم زیادی از زمین ها و طلاهای انباشته شده که در حال حاضر هیچ نفعی برای مردم ندارد، به دست صاحبان اصلی آن برسد.

بخشی دستجردی در ادامه با بیان اینکه وزیر اقتصاد، مسئول اول و آخر تورم در کشور را بانک مرکزی می داند، عنوان کرد: این موضوع به معنای شانه خالی کردن است. کنترل تورم صرفا نمی تواند از پشت میز رئیس بانک مرکزی انجام شود بلکه نیازمند کنترل نرخ بهره های بانکی است که ایجاد مقدمات آن به عهده وزارت اقتصاد است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مجلس 4 ماه قبل قانون مالیات بر سفته بازی را تصویب کرد و به دولت برای ایجاد بسترهای اجرای این قانون فرصت داده شد اما خبری از آن نیست، عنوان کرد: وزیر اقتصاد باید با حضور در رسانه ها، برنامه های خود را برای کنترل نرخ تورم ارائه کند. بهره یعنی رشد قیمت و افزایش آن به معنای افزایش قیمت هاست.

وی افزود: راه حل این مسأله گران کردن قیمت بنزین، گاز و غیره نیست. هرچند قیمت بنزین چند سال است که متناسب با نرخ تورم بالا نرفته اما مشکل کسری بودجه دولت از این طریق برطرف نمی شود. کاهش نرخ سود بانکی مهم ترین راهکار است. دولت نباید آتش تورم را تشدید کند.

بخشی دستجردی در ادامه با اشاره به برخی مسائل حوزه انتخابیه عنوان کرد: یکی از مهم ترین دلایل معضل آب و خشکی زاینده رود در اصفهان، مدیریت ناصحیح و جزیره ای در طول سالیان گذشته در وزارت نیرو است. فرونشست یک چالش بزرگ اصفهان است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه هر لحظه ممکن است یک منزل یا یک اثر باستانی به خاطر فرونشست از بین برود، خاطرنشان کرد: زمانی که رودخانه خشک می شود، برداشت از آب های زیرزمینی افزایش می یابد که نتیجه آن فرونشست می شود.

انتهای پیام/