انحلال سازمان امور عشایر برخلاف قانون اساسی و قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی است

به گزارش ایلنا، عباس پاپی‌زاده پالنگان در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس‌جمهور گفت: با توجه به اینکه چندین بار دولت موضوع انحلال سازمان امور عشایر را مطرح کرده و امروز نیز قرار است در شورای عالی اداری درباره آن تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: به دولت تذکر می‌دهم. اولاً بر اساس اصول ۱۲۴ و ۱۲۶ قانون اساسی، حدود اختیارات معاونان رئیس‌جمهور صرفاً در چارچوب انجام وظایف قانونی رئیس‌جمهور تعریف شده است، نه اینکه بخشی از وظایف وزارتخانه‌ها به معاون رئیس‌جمهور منتقل شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: ثانیاً طبق ماده ۴ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور عشایر ایران یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است و در همان قانون نیز مسئولیت‌های مرتبط به وزیر جهاد کشاورزی سپرده شده است.

این نماینده مردم در مجلس، گفت: بنابراین هرگونه انحلال، ادغام یا الحاق این سازمان ۷۰ ساله به یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری مانند معاونت امور روستایی و توسعه مناطق محروم که اکنون از طریق شورای عالی اداری در حال بررسی است، مغایر قانون است.

