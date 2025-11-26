خبرگزاری کار ایران
موسوی در تذکر شفاهی:

انتقاد از افزایش شدید قیمت نهاده‌های دامی

انتقاد از افزایش شدید قیمت نهاده‌های دامی
نماینده مردم ماهنشان در مجلس گفت:دولت به جای خدمت با کیفیت کمتر و هزینه‌های بالا در اموری مانند آموزش و سلامت، از بخش خصوصی واقعی در رقابتی سالم با هزینه کمتر و کیفیت بهتر خرید استفاده کند.

به گزارش ایلنا، سید جمال موسوی، طی تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به افزایش قیمت کالاها از دولت می‌خواهم برای جبران افزایش قیمت کالاها و خدمات ناشی از افزایش قیمت نرخ ارز و حذف کالاها یارانه‌ای، ما به التفاوت ریالی قیمت‌ها را به حساب مصرف کنندگان نهایی و افزایش حقوق کارمندان واریز کند.

وی تاکید کرد: دولت به جای خدمت با کیفیت کمتر و هزینه‌های بالا در اموری مانند آموزش و سلامت، از بخش خصوصی واقعی در رقابتی سالم با هزینه کمتر و کیفیت بهتر خرید خدمت کند.

وی طی تذکری به وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: در حال حاضر نهاده‌های دامی با افزایش شدید قیمت مواجه هستند، لذا باید تمهیدات لازم پیش بینی شود تا مشکلات در این بخش حل و فصل شود. همچنین جا دارد از دامپزشکی استان زنجان به خاطر کنترل بیماری تب برفکی تشکر کنم.

