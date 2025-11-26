به گزارش ایلنا، علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود در صحن علنی امروز مجلس، گفت: جناب آقای دکتر پزشکیان؛ در حالی که قانون مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر این باور است که شرکت‌ها باید فراتر از سودآوری مالی، با مسئولیت‌پذیری اجتماعی به سلامت و رفاه جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند توجه داشته باشند، اما امروز متأسفانه یکی از راه‌های پول‌پاشی و بذل و بخشش‌ها در شرکت‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی، موضوع مسئولیت‌های اجتماعی است.

او افزود: مثلاً شرکت ملی مس ایران که مدیرعامل آن آقای مصطفی فیض اردکانی خواهرزاده سید محمد خاتمی است، در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان کمک بلاعوض پول‌پاشی کرده. در حالی که استان کرمان از محروم‌ترین استان‌های کشور است و کارگران مظلوم معدن برای یک لقمه نان جان خود را از دست می‌دهند، این آقایان حدود هزار میلیارد تومان را تحت عنوان ورزش حرفه‌ای دوباره خرج کرده‌اند که معلوم نیست کجا رفته است.

خضریان با انتقاد از شیوه تصمیم‌گیری در این شرکت‌ها گفت: وقتی هم نسبت به این رفتارها انتقاد می‌شود، می‌گویند این مصوبه هیئت‌مدیره است! خب کدام هیئت‌مدیره؟ هیئت‌مدیره خود شمایید؛ هم مصوب می‌کنید، هم خرج می‌کنید، هم اجرا می‌کنید.

وی در ادامه به حوزه نفت و پتروشیمی اشاره کرد و اظهار داشت: یکی دیگر از حوزه‌هایی که پول تحت عنوان مسئولیت اجتماعی خرج می‌شود و معلوم نیست کجا می‌رود، نفت و پتروشیمی است. هلدینگ خلیج‌فارس، جدای از انتصابات مسئله‌داری که آقای شریعتمداری رقم می‌زند و آنجا را تبدیل به پایگاهی برای حضور متخلفین کرده، بنا به اعلام رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعامل باشگاه استقلال، فقط برای فصل جاری حدود ۲ هزار میلیارد تومان از سوی این هلدینگ پرداخت کرده. در حالی که کارگران مظلوم در مناطق عملیاتی با گرمای شدید و مشکلات متعدد مواجه‌اند، پول‌ها از حق کارگران و مردم نجیب جنوب کشور به جیب فوتبالیست‌های درجه‌چندم خارجی می‌رود یا صرف اشتباهات مدیریتی در قرارداد با مربی ایتالیایی می‌شود.

خضریان هشدار داد: امیدوارم دستگاه های نظارتی دقت ویژه ای کنند که این روزها هلدینگ خلیج‌فارس، تحت عنوان ورزش، دوباره این پول‌ها را به انتخابات شورای شهر نبرد و هزینه نکند. لذا از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌خواهم که این موضوع را به جد پیگیری کنند و آقای پزشکیان نیز حواسشان به این موضوع باشد.

وی در ادامه بخش دوم تذکر خود را به وضعیت فرهنگی و اجتماعی اختصاص داد و گفت: آقای محسنی اژه‌ای؛ در موضوع وضعیت امروز جامعه و رشد فسادهای اخلاقی و جنبش برهنگی در کشور، یک ترک‌فعل و کم‌کاری بزرگ توسط دستگاه قضایی رقم می‌خورد. دیشب با حضور نمایندگان مجلس، مسئولان انتظامی، اجرایی و قضایی و رئیس مجلس جلسه‌ای حدود چهار ساعت درباره حجاب و عفاف برگزار شد. نکته مهم در این جلسه این بود که تقریباً اجماع وجود داشت که قوه قضاییه دچار کم‌کاری و ترک‌فعل شده است.

خضریان تصریح کرد: سؤال این است، چرا در موارد متعددی که مراکز فساد در پوشش کافه و رستوران توسط پلیس پلمب می‌شوند، به دلیل عدم صدور حکم بازدارنده از سوی مقام قضایی در کوتاه‌مدت دوباره فعال شده و تخلفات خود را تکرار می‌کنند؟ آقای اژه‌ای؛ از اجرای حکم خدا نترسید، از هوچی‌گری‌ها نترسید و برای حکم خدا بایستید.

