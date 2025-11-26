به گزارش ایلنا، جعفر پورکبگانی در تذکر شفاهی خود در صحن علنی مجلس گفت: هفته مردان عاشق مسیر سرور به سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را تبریک عرض می‌کنم و همچنین سالروز رشادت ناوچه پیکان را گرامی می‌دارم.

وی در ادامه با اشاره به تصمیم دولت درباره نرخی‌سازی سوخت اظهار داشت: حدود ۲۰ روز قبل، آقای زراعتگر و آقای عظیمی‌فرد به‌عنوان معاونان دستگاه‌های مرتبط در کمیسیون اصل ۹۰ حضور پیدا کردند. هر کس اگر اشتباهی یا حرکت غلطی انجام دهد معمولاً برای خود توجیهی می‌آورد، اما عزیزانی که در جلسه حضور داشتند هیچ توجیهی برای این اقدام ارائه نکردند.

پورکبگانی تأکید کرد: من از همکارانم خواهش می‌کنم؛ ما هستیم که باید با اراده خود، قطار دولت را روی ریل قانون قرار دهیم. این اقدام یعنی نرخی‌سازی سوخت اشکال اساسی دارد و آقای پورمحمدی قطعاً باید مسئولیت آن را بپذیرد.

نماینده مردم بوشهر همچنین خطاب به معاونان حاضر در جلسه افزود: جناب آقای عظیمی‌فرد و آقای زراعتگر! ما برای خام‌فروشی، برای ال‌پی‌جی، برای مازاد و برای قاچاق سوخت برنامه داریم.

