به گزارش ایلنا، بابک رضازاده در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، 5 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن گرامیداشت هفته بسیج با بیان اینکه مردم در دوران جنگ 12 روزه در خدمت نظام بودند، گفت: امروز متأسفانه این مردم، کارگران، کارمندان و مستمری بگیران وضعیت خوبی در حوزه درآمدی ندارند که لازم است دعواهای جناحی را کنار گذاشته و صرفا به فکر مردم باشیم. زمان آن فرا رسیده تا منسجم باشیم به ویژه که اقوام ایران ثابت کرده اند بهترین اقوام دنیا هستند و هیچ کشوری همچون ما متحد و یکدست نیست.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه باید مسئولان نیز به وضعیت مردم به ویژه معیشت آنها رسیدگی کنند، اظهار داشت: درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به صورت عادلانه بین مردم توزیع نمی شود. در استان های کم برخوردار به ویژه در نقاط مرزی از جمله اردبیل، هیچگاه شاهد رعایت عدالت در این حوزه نبوده ایم. سهمی که از درآمد مالیات بر ارزش افزوده به تهران و برخی استان ها داده می شود، به استان های کوچک تر داده نمی شود.

وی در ادامه با تأکید مجدد بر تأمین معیشت مردم و حفظ انسجام ملی، عنوان کرد: اردبیل از جمله استان های تولیدکننده کشور است اما مردم آن به تهران مهاجرت می کنند و تمایلی به سکونت در شهرها و روستاهای خود ندارند. حل این مسأله نیازمند مدیریت ویژه و رعایت عدالت میان استان ها هستیم.

رضازاده اضافه کرد: امروز باید به ابتدای انقلاب بازگردیم و جهادی وار و بسیجی وار امورات کشور را دنبال کنیم و صرفا به فکر جایگزینی وزرا نباشیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به مشکلات کارمندان، نهضتی ها و شرکتی ها، گفت: وضعیت استخدامی این قشر باید مد نظر باشد. امروز عشایر از اقشار مهم کشور هستند و باید توجه ویژه به آنها کنیم تا زمانی که لازم است آنها نیز همچون گذشته پشت ما باشند.

عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل در پایان با انتقاد از اینکه آب معادن و صنایع مشکین شهر از سدها یعنی آب شرب و آب کشاورزی داده می شود در حالی که باید از پسآب داده شود، عنوان کرد: مدیریت اینگونه آب باعث بروز مشکل در حوزه آب شرب برای منطقه می شود.

انتهای پیام/