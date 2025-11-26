نیک بین در تذکر شفاهی:
مصوبه افزایش قیمت بنزین موج جدید تورم به بازار تزریق میکند
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس گفت: افزایش قیمت بنزین نه جلوی قاچاق را میگیرد، نه واردات را کاهش میدهد؛ بلکه قاچاق را افزایش میدهد و موج جدید تورم به بازار تزریق میکند.
به گزارش ایلنا، سید جواد نیک بین طی تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: طی هفتههای اخیر وزارت صمت به بهانه مقابله با کارتهای بازرگانی غیرواقعی، عملاً روند صدور و فعالیت کارتهای بازرگانی را متوقف کرده است. البته کنترل و ساماندهی ضرورت دارد، اما تصمیم اخیر مبنی بر اینکه هر کارت بازرگانی فقط تا سقف ۵۰ هزار دلار مجاز به صادرات باشد، هیچ مبنای کارشناسی ندارد. با ۵۰ هزار دلار حتی یک کانتینر کشمش هم صادر نمیشود.
وی ادامه داد: امروز بسیاری از کالاهای صادراتی در بنادر معطل مانده، هزینه دِموراژ بر دوش صادرکنندگان افتاده و امکان خروج کالا وجود ندارد. این تصمیم علاوه بر ایجاد نارضایتی گسترده، عملاً ورود ارز به کشور را هم مختل کرده است. دولت و وزارت صمت با این روشها خودشان نارضایتی تولید و صادرات را افزایش میدهند.
این نماینده مجلس بیان کرد: همچنین دولت معادن را ملزم کرده که کنسانتره آهن را در بورس کالا عرضه کنند. اما در عمل در بورس مشتری واقعی برای این محصول وجود ندارد. یک بازار واسطهای زیرمجموعه بورس شکل گرفته که برخی فولادیها کنسانتره را با قیمتهای غیرمتعارف خریداری میکنند و تولیدکننده واقعی و معدنکار از این فرآیند متضرر میشود.پیشنهاد روشن است، ما باید اجازه صادرات بدهید تا هم معدنکار درآمد واقعی داشته باشد و هم ارز به کشور بازگردد.
وی تاکید کرد: مسئله سوم حوزه کشاورزی است. با روند فعلی وزارت جهاد کشاورزی، باید منتظر باشیم شب عید قیمت گوشت به دو میلیون تومان برسد. قیمت ماست، پنیر و مایحتاج روزمره مردم به شدت افزایش یافته است.وزیر جهاد باید پاسخ دهد که ارز دولتی واردات برنج را چه کسانی دریافت کردهاند؟قرار بود هر کیسه برنج وارداتی حداکثر ۵۶۰ هزار تومان به دست مردم برسد؛ امروز همان کیسه بیش از دو میلیون تومان فروخته میشود. مردم حق دارند بدانند واردکنندگان چه کسانی هستند و ارز ترجیحی به جیب چه عدهای میرود.
وی ادامه داد: حقوق کارگر و کارمند پاسخگوی ۳۰ روز زندگی نیست. در حوزه خوراک دام نیز کارخانهها یارانه نهاده دریافت نمیکنند و مجبورند نهاده را چند برابر از بازار آزاد تهیه کنند. اگر قرار است ارز دولتی حذف شود، صریح بگویید؛ اما اگر برقرار است باید شفاف اعلام کنید چه کسانی دریافتکنندهاند تا مردم بتوانند نظارت کنند.
وی بیان کرد: همچنین اخیراً دولت مصوبهای برای افزایش قیمت بنزین تهیه کرده است.خواهش میکنم بر مردم منت نگذاریم. نگوییم بنزین را ارزان میدهیم. وقتی یک خودرویی که قیمت جهانی آن ۶ تا ۱۰ هزار دلار است، در کشور با قیمت ۳۰ تا ۵۰ هزار دلار فروخته میشود، مردم در واقع پول رهن خودرو را میپردازند. اگر تفاوت قیمت جهانی تا قیمت داخلی را محاسبه کنیم، سهم هر لیتر بنزین برای مردم بیش از ۱۸۰ هزار تومان تمام میشود؛ پس ادعای ارزانی بنزین درست نیست.
وی بیان کرد: افزایش قیمت بنزین نه جلوی قاچاق را میگیرد، نه واردات را کاهش میدهد؛ بلکه قاچاق را افزایش میدهد و موج جدید تورم به بازار تزریق میکند و مردم بیش از همه آسیب میبینند.از رئیس جمهور، تقاضا داریم جلوی این مصوبه را بگیرند.شما وعده دادهاید بنزین گران نخواهد شد؛بر وعده خود بایستید.