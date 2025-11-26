خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نیک بین در تذکر شفاهی:

مصوبه افزایش قیمت بنزین موج جدید تورم به بازار تزریق می‌کند

مصوبه افزایش قیمت بنزین موج جدید تورم به بازار تزریق می‌کند
کد خبر : 1719279
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس گفت: افزایش قیمت بنزین نه جلوی قاچاق را می‌گیرد، نه واردات را کاهش می‌دهد؛ بلکه قاچاق را افزایش می‌دهد و موج جدید تورم به بازار تزریق می‌کند.

به گزارش ایلنا، سید جواد نیک بین طی تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: طی هفته‌های اخیر وزارت صمت به بهانه مقابله با کارت‌های بازرگانی غیرواقعی، عملاً روند صدور و فعالیت کارت‌های بازرگانی را متوقف کرده است. البته کنترل و ساماندهی ضرورت دارد، اما تصمیم اخیر مبنی بر اینکه هر کارت بازرگانی فقط تا سقف ۵۰ هزار دلار مجاز به صادرات باشد، هیچ مبنای کارشناسی ندارد. با ۵۰ هزار دلار حتی یک کانتینر کشمش هم صادر نمی‌شود.

وی ادامه داد: امروز بسیاری از کالاهای صادراتی در بنادر معطل مانده، هزینه دِموراژ بر دوش صادرکنندگان افتاده و امکان خروج کالا وجود ندارد. این تصمیم علاوه بر ایجاد نارضایتی گسترده، عملاً ورود ارز به کشور را هم مختل کرده است. دولت و وزارت صمت با این روش‌ها خودشان نارضایتی تولید و صادرات را افزایش می‌دهند.

این نماینده مجلس بیان کرد: همچنین دولت معادن را ملزم کرده که کنسانتره آهن را در بورس کالا عرضه کنند. اما در عمل در بورس مشتری واقعی برای این محصول وجود ندارد. یک بازار واسطه‌ای زیرمجموعه بورس شکل گرفته که برخی فولادی‌ها کنسانتره را با قیمت‌های غیرمتعارف خریداری می‌کنند و تولیدکننده واقعی و معدن‌کار از این فرآیند متضرر می‌شود.پیشنهاد روشن است، ما باید اجازه صادرات بدهید تا هم معدن‌کار درآمد واقعی داشته باشد و هم ارز به کشور بازگردد.

وی تاکید کرد: مسئله سوم حوزه کشاورزی است. با روند فعلی وزارت جهاد کشاورزی، باید منتظر باشیم شب عید قیمت گوشت به دو میلیون تومان برسد. قیمت ماست، پنیر و مایحتاج روزمره مردم به شدت افزایش یافته است.وزیر جهاد باید پاسخ دهد که ارز دولتی واردات برنج را چه کسانی دریافت کرده‌اند؟قرار بود هر کیسه برنج وارداتی حداکثر ۵۶۰ هزار تومان به دست مردم برسد؛ امروز همان کیسه بیش از دو میلیون تومان فروخته می‌شود. مردم حق دارند بدانند واردکنندگان چه کسانی هستند و ارز ترجیحی به جیب چه عده‌ای می‌رود.

وی ادامه داد: حقوق کارگر و کارمند پاسخگوی ۳۰ روز زندگی نیست. در حوزه خوراک دام نیز کارخانه‌ها یارانه نهاده دریافت نمی‌کنند و مجبورند نهاده را چند برابر از بازار آزاد تهیه کنند. اگر قرار است ارز دولتی حذف شود، صریح بگویید؛ اما اگر برقرار است باید شفاف اعلام کنید چه کسانی دریافت‌کننده‌اند تا مردم بتوانند نظارت کنند.

وی بیان کرد: همچنین اخیراً دولت مصوبه‌ای برای افزایش قیمت بنزین تهیه کرده است.خواهش می‌کنم بر مردم منت نگذاریم. نگوییم بنزین را ارزان می‌دهیم. وقتی یک خودرویی که قیمت جهانی آن ۶ تا ۱۰ هزار دلار است، در کشور با قیمت ۳۰ تا ۵۰ هزار دلار فروخته می‌شود، مردم در واقع پول رهن خودرو را می‌پردازند. اگر تفاوت قیمت جهانی تا قیمت داخلی را محاسبه کنیم، سهم هر لیتر بنزین برای مردم بیش از ۱۸۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ پس ادعای ارزانی بنزین درست نیست.

وی بیان کرد: افزایش قیمت بنزین نه جلوی قاچاق را می‌گیرد، نه واردات را کاهش می‌دهد؛ بلکه قاچاق را افزایش می‌دهد و موج جدید تورم به بازار تزریق می‌کند و مردم بیش از همه آسیب می‌بینند.از رئیس جمهور، تقاضا داریم جلوی این مصوبه را بگیرند.شما وعده داده‌اید بنزین گران نخواهد شد؛بر وعده خود بایستید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات